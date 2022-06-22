NÓNG: 3 con giáp dễ sập bẫy tiểu nhân, mất tiền oan ức trong 3 tuần tới: Cẩn trọng phòng ngừa

12 con giáp tử vi 22/06/2022 08:30

Tiểu nhân rình rập, hung tinh án ngữ, tài lộc gặp nhiều biến động bất lợi, cần chú ý kẻo ảnh hưởng tới vận khí của bản thân về cả sau này.

Tuổi Tuất

NÓNG: 3 con giáp dễ sập bẫy tiểu nhân, mất tiền oan ức trong 3 tuần tới: Cẩn trọng phòng ngừa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, con giáp tuổi Tuất dễ gây xung đột với một người nào đó vì chuyện cũ xảy ra giữa hai người. Đừng phí thời gian quay lại thời quá khứ nhé. Hãy hướng đến hiện tại, nhìn về tương lai và sống một cách tích cực hơn, bởi vì mọi thứ phía trước đều tươi sáng hơn bạn tưởng tượng đấy.

Đối mặt với Tỷ Kiên, con giáp tuổi Tuất sẽ than thân trách phận, thế nhưng tại sao bạn không tự quay lại hỏi mình rằng những ước mơ của bạn có thực tế không? Dựa trên thực tế để đưa ra những mong đợi, những kỳ vọng cho mình, nếu không bạn sẽ mệt mỏi thôi.

Tuổi Thìn

NÓNG: 3 con giáp dễ sập bẫy tiểu nhân, mất tiền oan ức trong 3 tuần tới: Cẩn trọng phòng ngừa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chịu ảnh hưởng từ hung tinh Thiên Cẩu, tuổi Thìn đón một tuần có nhiều biến động, cần phải thực sự thận trọng để có đầu xuân năm mới bình an. Trong sự nghiệp, công việc bạn hoàn thành tuy tốt nhưng lại không được đánh giá đúng thực lực, thậm chí còn bị người khác vì ganh ghét mà bày trò tiểu nhân, cản trở con đường thăng tiến. Hung vận vẫn luôn rình rập.

Do đó, bạn mệnh làm gì cũng phải thật thận trọng. Đặc biệt, bạn nên đề phòng trong những mối quan hệ xã giao, học cách nhìn người chuẩn xác, chớ nhẹ dạ cả tin mà để cho bản thân mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng, bị người khác lợi dụng mà không biết. Để hạn chế những điều không may có thể xảy ra, năm nay con giáp này cần cảnh giác cao độ với đồng nghiệp, không quá tin tưởng bất cứ ai, phòng trường hợp bị "đâm sau lưng".

Tuổi Thân

NÓNG: 3 con giáp dễ sập bẫy tiểu nhân, mất tiền oan ức trong 3 tuần tới: Cẩn trọng phòng ngừa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo về thời gian suy tư khá nhiều của con giáp tuổi Thân. Một số sự việc chủ yếu là do bạn suy diễn chứ không phải dựa trên tình hình thực tế vào lúc này.

Người tuổi Thân nên nghiêm túc thừa nhận khuyết điểm của mình. Bạn nên nhìn thẳng vào vấn đề để hiểu và tìm người trợ giúp để hỗ trợ khi cần, nhờ đó mà sự tương tác với mọi người có ý nghĩa mà bạn và người ấy đều được hưởng lợi.

 

Sức khỏe của bản mệnh lao dốc nhưng đừng chỉ cho rằng ảnh hưởng của thời tiết, có thể trong cơ thể bạn đang có dấu hiệu bất ổn mà bạn không biết.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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