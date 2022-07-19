Nổi tiếng ấm áp bằng hành động, con giáp nữ nào được mệnh danh là bạn đời mà nhiều người hằng mong ước?

Trời sinh phụ nữ tuổi Tỵ là những người có tính cách khá lạnh lùng. Trừ những người thân xung quanh, còn đối với những đối tượng khác, tuổi Tỵ luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Ở cái nhìn đầu tiên, tuổi Tỵ không mấy tạo được thiện cảm với đối phương, nhưng nếu kiên nhẫn ở bên họ lâu, bạn sẽ thấy được một trái tim ấm áp luôn hiện hữu nơi họ.

Họ ít khi giải thích hay chủ động làm quen với ai đó, nhưng lại lặng lẽ quan sát mọi thứ đang diễn ra và có cái nhìn cực kỳ tinh tế. Nếu ai đó muốn nghe những lời ngọt ngào từ tuổi Tỵ chắc có vẻ sẽ khó khăn, bởi lẽ họ cho đó là những lời sáo rỗng, chỉ có hành động mới là thực tế và nói lên đầy đủ cảm xúc nhất.

Đặc biệt, một khi tuổi Tỵ dành tình cảm đặc biệt cho họ, họ sẽ cho tất cả và không hề toan tính hay suy nghĩ gì, cứ thế mà lao về bạn, khiến trái tim bạn tan chảy mới thôi.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, cô gái tuổi Hợi là người ngây thơ và lãng mạn, chú trọng tình cảm và có một tâm hồn tinh tế.

Họ đặc biệt dịu dàng, biết quan tâm và chăm sóc mọi người. Vì vậy, ở bên cạnh con giáp tuổi Hợi sẽ khiến mọi người cảm thấy đặc biệt thoải mái, dễ tâm sự, ngay cả những điều khó nói nhất.



Con giáp tuổi Hợi luôn biết cách an ủi, chia sẻ một cách thấu đáo. Hơn nữa, cô gái tuổi Hợi là người khá lãng mạn. Họ luôn chú ý chăm sóc đến chất lượng cuộc sống và tâm trạng của mình.

Con giáp tuổi Hợi cũng sẽ luôn có những điều bất ngờ bất ngờ xảy ra khiến cuộc sống tràn ngập niềm vui. Vì vậy hãy hòa hợp với con giáp tuổi Hợi nhé, chắc chắn bạn cũng sẽ được "lây nhiễm" những điều dễ chịu từ họ. Tóm lại, con giáp nữ tuổi Hợi rất được yêu thích, tình yêu của họ cũng rất ngọt ngào, quyến rũ.

Tuổi Sửu

Trong số 3 con giáp được nói đến, thì tuổi Sửu có vẻ là những người tình cảm nhất nhưng khó thể hiện bằng lời nói. Phụ nữ tuổi Sửu cũng mềm lòng nhưng không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào cho đối phương hiểu được.

Khác với tuổi Tuất và tuổi Tỵ, tuổi Sửu cũng muốn nói những lời ngọt ngào nhưng hay có cảm giác e thẹn và xấu hổ nên họ cũng chôn giấu những điều đó trong lòng. Bù lại, tuổi Sửu sẽ dùng hành động của mình để thể hiện cảm xúc nhiều hơn.

Họ là những người sống thật với chính mình nhất, họ luôn rõ ràng trong tình cảm và một khi theo đuổi điều gì sẽ dốc lòng dốc sức hoàn thành một cách mỹ mãn nhất có thể. Nếu cuộc sống của bạn có phụ nữ tuổi Sửu bên cạnh thì hãy tin rằng họ sẽ làm tất cả để bạn được vui.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo