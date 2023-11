BẮC ĐẨU chốt sổ: Các con giáp tháng 6 trúng số, tháng 7 tậu nhà lầu xe hơi

Tử vi trong tháng 6 mang đến cơn mưa tài lộc và may mắn cho người tuổi Dậu. Có lẽ khoảng thời gian trước kia, tuổi Dậu phải đối diện với nhiều khó khăn. Thậm chí, người tuổi Dậu phải giải quyết những rắc rối phát sinh do người khác gây ra.

Nhưng tất cả sự cố gắng sẽ được trời xanh bù đắp trong tháng 6 này cho người tuổi Dậu. Được hưởng lộc lớn, tuổi Dậu có thể làm ăn phát tài, tiền bạc rủng rỉnh trong thời gian tới. Trong thời gian này những người tuổi Dậu không chỉ may mắn về công danh tài lộc, mà đường tình duyên còn vô cùng viên mãn. Nếu độc thân thì sẽ tìm thấy chân ai của đời mình. Với người có đôi có cặp thì sẽ vô cùng viên mãn.

Những người sinh năm con Rắn được biết đến là người thông minh, hiểu biết, tài trí hơn người. Trong công việc, bạn có năng lực, chuyên môn giỏi, lại khôn khéo trong giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên.

Tháng 6 sang, vận quý nhân của người tuổi Tỵ cực vượng. Người làm kinh doanh sẽ được quý nhân tin tưởng, cấp vốn. Công việc kinh doanh của bạn sau một thời gian trầm lắng đã sôi động trở lại. Khách hàng đến càng nhiều, người tuổi Tỵ làm cả ngày chẳng hết việc. Được Thần Tài ưu ái, con giáp này gặp nhiều may mắn khi đầu tư, kinh doanh thậm chí chơi những trò chơi may rủi.



Người tuổi Tỵ làm công ăn lương trong tháng này sẽ được cấp trên đề bạt giữ chức vụ cao hơn. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện khả năng của bản thân, tiền bạc, tài lộc cứ thế ào ào đổ vào ví.

Nhờ các mối quan hệ, bạn cũng có việc làm thêm giúp gia tăng thu nhập. Túi tiền đã dày lại càng thêm dày.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà cuộc sống gặp nhiều may mắn, luôn có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua được. So với những con giáp khác, tuổi Hợi là những người dễ dàng gặp được nhiều may mắn.

Thời gian qua, họ đã phải đối mặt với không ít thử thách, có người phải đánh đổi mất mát nhưng sau cùng cũng tự mình giải quyết ổn thỏa. Trong thời gian tới đây, những người tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng. Đặc biệt trong tháng 6 và tháng 7, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có bước chuyển biến tích cực, kéo theo tài vận được cải thiện đáng kể. Cuối năm 2022 này, tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, có khả năng viên mãn từ giờ về sau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo