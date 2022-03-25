Ngay trong 7 ngày cuối tháng 3: Top 5 con giáp sẽ có ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN nở rộ, vận đào hoa tìm đến, người độc thân sớm gặp được đối tượng ưng ý

12 con giáp tử vi 25/03/2022 14:58

Theo Tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày cuối tháng 3 (25/3 đến 31/3), những con giáp sau sẽ có đường tình duyên nở rộ, sớm gặp được hình mẫu lý tưởng nếu vẫn còn độc thân.

Tuổi Tý

Giai đoạn này tình cảm tuổi Tý có những dấu hiệu phát triển tích cực. Ngũ hành tương sinh giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, không phải lo lắng thái quá về tuổi tác. Nếu đã kết hôn thì đời sống khá êm đẹp, gia đình sắp có tin vui.

Ngay trong 7 ngày cuối tháng 3: Top 5 con giáp sẽ có ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN nở rộ, vận đào hoa tìm đến, người độc thân sớm gặp được đối tượng ưng ý - Ảnh 1
Người độc thân tuổi Tý có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, đi đâu cũng được chú ý / Ảnh minh họa. 

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần cuối tháng 3 tuổi Mão âm lịch, phương diện tình duyên của người độc thân có dấu hiệu phát triển vượt bậc do được cát tinh Thái Dương và Thiên Diêu xuất hiện. Bạn sẽ  lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng khác nhau nhờ phong thái khác biệt và lối nói chuyện cởi mở.  Chỉ cần có thái độ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, bạn sẽ sớm gặp được đối tượng phù hợp.

Tuổi Ngọ

Trong tuần cuối tháng 3, người tuổi Ngọ được Thần Phật che chở nên không chỉ đường tài lộc mà đến cả tình duyên cũng khởi sắc hơn. Theo đó, người độc thân dễ gặp được đối tượng ưng ý, còn nếu là cặp đôi hẹn hò thì có thể tiến xa đến chuyện trăm năm. Đặc biệt, nếu tổ chức hôn lễ ở nửa đầu năm 2022 thì mọi việc trở nên suôn sẻ, dễ dàng hơn.

Ngay trong 7 ngày cuối tháng 3: Top 5 con giáp sẽ có ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN nở rộ, vận đào hoa tìm đến, người độc thân sớm gặp được đối tượng ưng ý - Ảnh 2
Người độc thân tuổi Ngọ dễ gặp được đối tượng ưng ý, còn nếu là cặp đôi hẹn hò thì có thể tiến xa đến chuyện trăm năm / Ảnh minh họa.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được cát tinh phù trợ nên công việc làm ăn thuận lợi, thành công, nhờ có tính chăm chỉ và có trách nhiệm nên để lại ấn tượng tốt với nhiều người. Ngay đến cả đường tình duyên cũng êm đềm hơn so với thời gian trước đó. Nếu đã có gia đình sẽ ít gặp mâu thuẫn, mọi sự hài hòa đầm ấm. Nếu còn độc thân thì sẽ có vận đào hoa, nam giới chủ động trong tình cảm hơn còn nữ giới sẽ tự nhiên thu hút xung quanh.

Tuổi Hợi

Tử vi cuối tháng cho thấy người tuổi Hợi vừa được Tam Hợp cục trợ mệnh lại thêm ngũ hành tương sinh che chở nên vận tình cảm ngày càng hưng vượng. Đào hoa khoe sắc rực rỡ thúc nhân duyên của bản mệnh phát triển theo hướng vô cùng tích cực. Những người vẫn còn độc thân sẽ sớm có được lương duyên hợp ý, không khó để tìm cho mình tình yêu đích thực.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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