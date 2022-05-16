Gia đình có đứa trẻ sinh vào 4 ngày này, trai là vô địch, gái như phượng hoàng, lớn lên sẽ rất hiếu thảo, ngoan ngoãn!

12 con giáp tử vi 16/05/2022 12:30

Trong 4 ngày này, nếu gia đình nào có con ở nhà nằm trong số đó thì con trai sẽ là nhà vô địch, còn cô gái như phượng hoàng, lớn lên rất có hiếu với cha mẹ!

Sinh ngày 27 Âm lịch

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Những đứa trẻ sinh ngày 27 Âm lịch là những người có phúc khí, thông minh, học giỏi. - Ảnh minh họa: Internet

Những đứa trẻ sinh ngày 27 Âm lịch là những người có phúc khí, thông minh, học giỏi, luôn khiến cha mẹ tự hào, dù là nam hay nữ, từ nhỏ đã rất có chí khí, tài vận mai sau càng không thể tin nổi. Công việc tuyệt vời!

Sinh ngày 1 Âm lịch

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Trẻ sinh vào ngày 1 Âm lịch thông minh, lanh lợi, giỏi đối nhân xử thế, lịch sự, không bao giờ phô trương. - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sinh vào ngày 1 Âm lịch trời sinh có phúc khí cả nam lẫn nữ, từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi, giỏi đối nhân xử thế, lịch sự, không bao giờ phô trương, dù làm ở ngành nghề nào thì cũng có thể vượng phát, nhất định sẽ đạt được những điều to lớn và trở thành niềm tự hào của cha mẹ.

Sinh ngày 14 Âm lịch

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Có con sinh ngày 14, trở thành “tấm áo lót nhỏ” cho cha mẹ từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành. - Ảnh minh họa: Internet

Có con sinh ngày 14, với sự giàu có của chính mình, họ đã trở thành “tấm áo lót nhỏ” cho cha mẹ từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành. Cuộc sống từng nghèo khó trắng tay, nhưng sau khi có con sinh ngày 14 ra đời thì sẽ giàu sang quyền quý, sau này về già không phải lo lắng gì, cả gia đình đều được sung sướng!

Sinh ngày 6 Âm lịch

Những đứa trẻ sinh vào ngày 6 Âm lịch không chỉ thông minh lanh lợi từ nhỏ mà khi lớn lên còn có tương lai tốt đẹp, sự nghiệp vượng phát, rất thích vào những ngành lương cao để tìm kiếm sự phát triển, sức học của bản thân rất mạnh mẽ và họ luôn dễ dàng đạt được điều gì đó. Từ trung niên trở đi sẽ có cuộc sống sung túc, giàu sang phú quý, mai sau càng giàu có hơn tổ tiên của bạn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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