Top 3 con giáp xui xẻo nhất tuần mới (16 - 22/5), vận trình ảm đạm, làm gì cũng khó thành công, không thuận lợi

12 con giáp tử vi 16/05/2022 11:37

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp xui xẻo tuần mới này (16 - 22/5), hãy cùng xem bài viết dưới đây.

Tuổi Tý

Tuần này là một tuần đầy thách thức đối với người tuổi Tý, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần, do có Thương Quan và Kiếp Tài chiếu mệnh.

Tiểu Hao khuyên bản mệnh cần phải mua sắm có chừng mực, hạn chế chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình, nếu không thì kiếm được nhiều tiền mấy cũng cháy túi.

Con giap may man 1
Tuần này là một tuần đầy thách thức đối với người tuổi Tý, kiếm được nhiều tiền mấy cũng cháy túi. - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này cũng khá ảm đạm bởi các cặp đôi dành phần lớn thời gian trong tuần để mâu thuẫn, cãi cọ. Hai người thường xuyên không hài lòng về cách nói năng, hành xử của nhau nên chỉ 1 tác động nhỏ cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn.

Tuổi Tỵ

Tuần mới (16 - 22/5) là một tuần khá vất vả đối với người tuổi Tỵ. Bạn phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, ví dụ như đồng nghiệp cạnh tranh, cấp trên gây khó dễ. Bạn phải tự nhắc nhở mình bình tâm đối diện với mọi việc, không nên để mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Chuyện tài lộc vẫn chưa có khởi sắc nào đáng kể, dù rằng bạn đang dần quen được với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Có lẽ bạn phải tiếp tục cố gắng và chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì đồng tiền mới chảy vào túi.

Con giap may man 2
Tuần mới (16 - 22/5) là một tuần khá vất vả đối với người tuổi Tỵ, tài lộc vẫn chưa khởi sắc. - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này cũng phủ một màu ảm đạm. Phần lớn thời gian, vợ chồng bạn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với nhau. Dường như chẳng ai chịu chủ động nói chuyện hoặc tìm cách giải quyết khúc mắc.

 

Nếu còn tiếp tục thế này, quan hệ giữa hai bên có thể đi tới bờ vực đổ vỡ. Bạn cần cảnh tỉnh bản thân để nhanh chóng có biện pháp giải quyết vấn đề.

Tuổi Hợi

Hung cát đan xen trong sự nghiệp của người tuổi Hợi vào tuần này. Do đó, bạn chớ nên nản chí khi gặp phải khó khăn, cũng chớ nên kiêu ngạo khi gặt hái thành công. Bất cứ sự lơ là hoặc bất cẩn nào cũng có thể khiến bạn phải đối diện với thất bại.

Con giap may man 3
Hung cát đan xen trong sự nghiệp của người tuổi Hợi vào tuần này, túi tiền không mấy dư dả. - Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, Đại Hao cho thấy dù túi tiền không mấy dư dả nhưng bạn lại thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu.

Chuyện tình cảm cũng khá u buồn khi người độc thân chưa bước qua được những tổn thương trong quá khứ. Bạn ngại mở lòng mình với người khác nên có thể sẽ bỏ lỡ nhiều mối lương duyên. Các cặp vợ chồng thì đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, không muốn lắng nghe lời giải thích của nửa kia. Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ đôi bên sẽ ngày càng lạnh nhạt, xa cách.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Nửa cuối tháng 5 Dương lịch, top 3 con giáp có quý nhân soi đường dẫn lỗi, sự nghiệp lên hương, đón nhận vô vàn tin vui, tiền của dồi dào

Nửa cuối tháng 5 Dương lịch, top 3 con giáp có quý nhân soi đường dẫn lỗi, sự nghiệp lên hương, đón nhận vô vàn tin vui, tiền của dồi dào

Tử vi 12 con giáp cho biết rằng, bước vào giai đoạn nửa cuối tháng 5 Dương lịch, những con giáp sau đây sẽ ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng.

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