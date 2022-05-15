Tuần cuối cùng tháng 5 Dương lịch, top 3 con giáp được phúc khí vây quanh, may mắn được Thần Tài theo gót, giàu sang ngút trời

12 con giáp tử vi 15/05/2022 18:35

Tuần cuối cùng tháng 5 Dương lịch, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, ngồi chơi thì tiền vẫn rơi trúng đầu, kèm theo đó là sự nghiệp cũng dần có những bước chuyển biến tích cực.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con dê trời sinh có ánh mắt sắc bén, đối nhân xử thế khéo léo, hiểu được khi nào có cơ hội, khi nào nên đầu tư. Không chỉ thế, khi làm việc, tuổi Mùi đặc biệt chú ý đến năng lực, vì vậy rất hiệu quả.

Con giap may man 1
Tuần cuối tháng 5 Dương lịch, tài lộc của tuổi Mùi nở rộ bất ngờ, cát tinh soi chiếu, có quý nhân giúp đỡ. - Ảnh minh họa: Internet

Đúng tuần cuối cùng tháng 5 Dương lịch sắp tới, do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi.

Tài lộc của người tuổi Mùi nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Mùi thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Tuổi Mão

Nếu kể về những con giáp giàu có thì không thể nào thiếu tuổi Mão, nhờ có được sự trợ giúp Thần Tài, nhân duyên và vận quý nhân rất tốt, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, vì thế không phải vướng bận, không phải ưu phiền.

Con giap may man 2
Tuần cuối cùng của tháng 5, tuổi Mão đột phá trong công việc, vươn đến thành công, tình tiền trọn vẹn. - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tuần cuối cùng của tháng 5 Dương lịch sắp tới, người tuổi Mão có những sự đột phá mới trong công việc và vươn đến những thành công đáng tự hào. Con giáp may mắn này có cơ hội được tiếp xúc với những người đi trước và từ đó tích lũy được những bài học đáng quý cho bản thân sau này.

Mão sẽ nhận được sự hậu thuẫn to lớn, làm mọi việc đều xuôi thuận, tài lộc đổ về như thác khiến vận mệnh của con giáp này xoay chuyển bất ngờ. Đây sẽ là thời điểm vàng son khi mà Mão làm đâu thắng đó, không gặp nhiều sự trắc trở. Nhìn chung vận trình của Mão sẽ khởi sắc tốt đẹp, tình tiền phấp phới, trọn vẹn.

Tuổi Dậu

Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, sống tình cảm và chân thành trong tất cả các mối quan hệ. Con giáp này không khinh người nghèo, không xu nịnh người giàu mà cứ thẳng thắn với lòng mình nên ai cũng quý mến, trời Phật thương yêu.

Con giap may man 3
Tuần cuối của tháng 5 sắp tới, tuổi Dậu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý. - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, bước sang tuần cuối cùng của tháng 5 Dương lịch sắp tới, quý nhân sẽ xuất hiện báo hiệu con đường sự nghiệp, người tuổi Dậu làm nghề nào cũng đặc biệt và được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công. Người tuổi Dậu thường được đánh giá cao cao và phát huy hết thế mạnh của mình.

Tử vi cho biết vận may của người tuổi Dậu đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp kiếm tiền 'đỉnh' nhất tháng 6/2022, tài lộc đến dồn dập, vận trình thăng hoa rực rỡ, cuộc sống lên hương

3 con giáp kiếm tiền 'đỉnh' nhất tháng 6/2022, tài lộc đến dồn dập, vận trình thăng hoa rực rỡ, cuộc sống lên hương

Chúc mừng những con giáp dưới đây sẽ có những ngày tháng 6/2022 vô cùng thăng hoa, tài lộc phát triển rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 56 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 58 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục