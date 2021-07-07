Cuối năm vận khí lên hương, 3 con giáp như 'hổ thêm cánh', gặt hái thành công, của cải dồi dào

12 con giáp tử vi 07/07/2021 18:00

Cuối năm vận khí lên hương, 3 con giáp may mắn ngút trời như 'hổ thêm cánh', gặt hái thành công, của cải dồi dào, hầu bao căng chặt.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tuất có thái độ rất nghiêm túc trong công việc, nỗ lực vươn lên, lạc quan trong cuộc sống. Họ cũng luôn giữ nhiệt huyết, tích cực, làm việc siêng năng, thích kết bạn với người khác. 

Cuối năm nay, những điều tốt đẹp, may mắn thường xuyên "gõ cửa" gia đình những người tuổi Tuất. Thần Tài bên trái, quý nhân bên phải, con giáp may mắn như "hổ thêm cánh", bản thân ngày càng mạnh mẽ, biến cơ hội thành thành công, giúp cho cuộc sống ngày càng giàu sang, cuộc sống viên mãn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn được "hồng tinh chiếu mệnh" vào cuối năm nay. Không những thế, sao may mắn khiến công việc của họ luôn hanh thông, đời sống cũng liên tục gặp chuyện vui, phúc khí tràn đầy. 

Người tuổi Thìn luôn nhạy bén với tiền bạc nên khi vận may đến cửa, họ luôn biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền, nhân gấp bội tài lộc. Dù làm việc ở nơi nào, những người cầm tinh con Rồng có thể bắt đầu những dự án kinh doanh mới, phát tài không ngừng khiến nhiều người nể phục.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là người chính trực, tốt bụng. Nhờ đó, họ tích lũy được nhiều phúc khí và sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. 

Cuối năm nay, người cầm tinh con Trâu sẽ có tài lộc dồi dào, sự nghiệp có nhiều biến động vui vẻ, cuộc sống trở nên "dễ thở" hơn. Những ngày tới đối với người tuổi Sửu sẽ có phúc khí tràn đầy, vì thế mà cuộc sống sẽ được cải thiện, càng ngày càng hướng tới những điều tốt đẹp, may mắn. Nhờ đó bản mệnh sẽ đón nhận được một cuộc sống vinh hoa phú quý khiến nhiều người nể phục.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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