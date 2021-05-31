3 tháng tới, 3 con giáp tai qua nạn khỏi, TÀI LỘC dồi dào, may túi 3 gang đem đi mà đựng

12 con giáp tử vi 31/05/2021 18:05

3 tháng tới, 3 con giáp may mắn đẩy lùi xui xẻo, tai qua nạn khỏi, tiền bạc dồi dào may túi 3 gang đem đi mà đựng.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường sở hữu vẻ ngoài có phần lạnh lùng, xa cách. Thế nhưng, một khi đã tiếp xúc sẽ thấy họ là người vô cùng thiện lương, luôn biết lo nghĩ chu đáo cho người khác, vừa lợi người vừa lợi mình.

Sang 3 tháng tới đây, Tỵ sẽ lọt vào mắt xanh của Thần Tài. Con giáp này sẽ gặp 1 số khó khăn trắc trở nhưng đó là chỉ là kiếp nạn để ông trời thử thách bạn mà thôi. Một vị quý nhân sẽ xuất hiện giúp bạn tai qua nạn khỏi, thậm chí còn mang đến vận may về tài lộc, đầu tư sinh lãi.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn bản tính khá trầm lặng, kín đáo, nhưng luôn toát ra bản chất cao quý, là con cưng của Thần Phật. Vận trình 3 tháng tới của những người tuổi Rồng sẽ vô cùng thuận lợi. Họ được tài khí vây quanh, lại thêm cát tinh Tử Vi, Long Đức hội tụ, nên tài lộc và công danh vô cùng rực sáng.

Bên cạnh đó, bản mệnh còn được cấp trên giao phó cho 1 nhiệm vụ quan trọng. Nếu thực hiện xuất sắc Thìn sẽ nhận được 1 khoản tiền thưởng “khổng lồ”, thậm chí còn mở ra cơ thăng tiến rực sáng.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ sở hữu tầm nhìn vô cùng sâu rộng. Không chỉ vậy, họ còn rất siêng năng và nỗ lực, luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Không làm thì thôi, nhưng một khi đã bắt tay vào làm, bản mệnh sẽ đạt được kết quả trên cả hoàn hảo.

3 tháng tới là cột mốc quan trọng sẽ làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của con giáp này. Điềm xui đã qua, Thần Tài đang để ý đến con giáp may mắn nên bản mệnh sẽ có được cơ hội làm giàu bất ngờ. Nếu biết cách nắm bắt và tận dụng, bạn sẽ nhận được trái ngọt.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

30 ngày tới, 3 con giáp có tài khoản liên tục nhảy số, TIỀN BẠC rủng rỉnh, TÌNH DUYÊN ít ai sánh bằng

30 ngày tới, 3 con giáp có tài khoản liên tục nhảy số, TIỀN BẠC rủng rỉnh, TÌNH DUYÊN ít ai sánh bằng

30 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Phật tiên độ trì, nên tài khoản liên tục nhảy số, tiền tài rủng rình, tình duyên đào hoa ít ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp may mắn con giáp may amwsn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 27 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực