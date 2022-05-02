3 con giáp trong tháng 4 Âm lịch được Thần Tài chiếu cố, nếu không mua được nhà xe thì ít nhất cuối năm 2022 cũng dư dả tiền bạc

12 con giáp tử vi 02/05/2022 05:30

Trong tháng 4 Âm lịch này, 3 con giáp dưới đây sẽ đi đầu về độ may mắn lẫn giàu có.

Tuổi Dậu

Vận khí của tuổi Dậu từ tháng 4 Âm lịch cho đến cuối năm sẽ ngày càng tốt. Con giáp may mắn sẽ liên tục gặp được điềm lành và có người giúp đỡ trong mọi tình huống.

Con giap may man 1
Vận khí của tuổi Dậu từ tháng 4 Âm lịch cho đến cuối năm sẽ ngày càng tốt. - Ảnh minh họa: Internet

Song song với đó, công việc của người tuổi Dậu dù là làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thuận lợi, đem về lợi nhuận tiền bạc trong thời gian ngắn. Để mọi thứ chuyển biến ngày càng tốt, tuổi Dậu cần thể hiện năng lượng tích cực, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực thì vận may ngày càng mạnh, công danh ngày càng hanh thông.

Tuổi Hợi

Nhờ tính cách nhân hậu, cách sống biết người biết ta mà tuổi Hợi đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Trong tháng 4 Âm lịch này, tuổi Hợi sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng.

Con giap may man 2
Tháng 4 Âm lịch, tuổi Hợi được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng. - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không nên vì mọi thứ thuận lợi mà chểnh mảng, ngược lại người tuổi Hợi nên có thêm sự kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực trong công việc, thì vận may sẽ được nhân lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó. Người tuổi Hợi muốn lội ngược dòng, giàu có sung túc hãy nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ.

Tuổi Tý

Trong tháng 4 Âm lịch này, người tuổi Tý sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của họ cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào.

con giap may man 3
Tháng 4 Âm lịch này, tuổi Tý sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. - Ảnh minh họa: Internet

Đáng mong chờ nhất, những người làm công ăn lương trong tháng tới sẽ có nhiều tin vui. Khả năng cao là gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Cũng từ tháng 4 Âm lịch này cho đến cuối năm, tuổi Tý sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà - sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Ngày mai mùng 3 tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần làm giàu, cơ hội vàng xuất hiện ngay trong tháng, nắm bắt là thăng hoa

Ngày mai mùng 3 tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần làm giàu, cơ hội vàng xuất hiện ngay trong tháng, nắm bắt là thăng hoa

Một khi bước qua tháng 4 Âm lịch, thì mọi khó khăn của 3 con giáp này sẽ được giải quyết triệt để, từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống của họ không chỉ nâng lên tầm cao mới, mà tình tiền cũng viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tâm linh tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó