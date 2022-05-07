3 con giáp may mắn được Thần Tài ban lộc, bỗng chốc giàu sang phú quý, thăng hoa cả tình lẫn tiền trong tháng 4 Âm lịch

12 con giáp tử vi 07/05/2022 19:30

Trong tháng 4 Âm lịch, có 3 con giáp gặt hái nhiều niềm vui, cả về phương diện tài lộc và tình cảm.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sẽ có vận trình tài lộc thăng hoa vào tháng 4 Âm lịch này. Bắt đầu từ đầu tháng, tuổi Dậu sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, bất kể làm việc gì con giáp may mắn cũng tìm được hướng đi riêng, thậm chí có những người còn thỏa sức sáng tạo, tìm được những ý tưởng mà mình chưa bao giờ nghĩ đến.

Con giap may man 1
Người tuổi Dậu có vận trình tài lộc thăng hoa vào tháng 4 Âm lịch này, công việc có khởi sắc. - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, công việc có nhiều khởi sắc, đối với những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao nhiều trọng trách, có thể được thăng chức trong thời gian ngắn sắp tới, và đương nhiên chuyện tăng lương không còn xa xôi.

Từ giờ đến cuối năm, những người tuổi Dậu sẽ có vận đào hoa cao chiếu, muốn không mệt mỏi cũng khó vì có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ, thậm chí có người là quý nhân, có thể giúp họ thăng hoa trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn trong tháng 4 Âm lịch này. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tỵ chính thức khổ tận cam lai, cuộc sống đang dần có những chuyển biến tích cực.

Con giap may man 2
Người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn trong tháng 4 Âm lịch, cuộc sống có chuyển biến tích cực. - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần tuổi Tỵ tiếp tục giữ vững tâm thế, không ngừng nỗ lực và cố gắng thì việc gì cũng thành công. Người tuổi Tỵ vốn đầy đam mê, quyết tâm và kiên trì, nếu không thành công thì không bao giờ dừng lại, chỉ cần nỗ lực thì những cố gắng gần đây của họ sẽ được đền đáp xứng đáng, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Cuối năm nay, tuổi Tỵ có khả năng mua nhà đổi xe, nếu tài khoản không có nhiều tiền thì ít nhất cũng có khoản đầu tư có thể sinh lời vào những năm sau, chỉ cần không bỏ cuộc thì ước mơ nào cũng thành.

Tuổi Tuất

Thời gian qua, mặc dù tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn luôn có niềm tin cho mình để vượt qua tất cả. Năm 2022 này chính là một năm có nhiều thay đổi với tuổi Tuất, đặc biệt từ tháng 4 Âm lịch này trở đi, cuộc sống tuổi Tuất sẽ lên một tầm cao mới.

Con giap may man 3
Tháng 4 Âm lịch này trở đi, cuộc sống tuổi Tuất sẽ lên một tầm cao mới. - Ảnh minh họa: Internet

Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Người tuổi Tuất vốn thông minh, tài giỏi, cuộc sống của tuổi Tuất càng về sau sẽ càng sung túc nhờ họ biết nắm bắt thời cơ, mọi vấp ngã đều dạy cho họ một bài học tuyệt vời.

Người tuổi Tuất là người có chí cầu tiến không ngừng, và những nỗ lực trong thời gian qua đã đến lúc được đền đáp xứng đáng. Từ giờ đến cuối năm, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, tình tiền viên mãn, muốn nghèo cũng khó.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Giữa tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'làm bạn' với quý nhân, cuộc sống thăng hoa viên mãn đáng mong chờ

Giữa tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'làm bạn' với quý nhân, cuộc sống thăng hoa viên mãn đáng mong chờ

May mắn sẽ đến với 3 con giáp này vào thời điểm giữa tháng 4 Âm lịch, cuộc sống sẽ sang chương mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp con giáp may mắn tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 35 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết