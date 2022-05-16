2023 vận trình lao dốc: 3 con giáp xui tận mạng, tiền của lao đao, coi chừng trắng tay, cuộc sống khốn khó

Năm 2023 là năm Quý Mão. Tuổi Tý gặp Mão sinh tương hình vô lễ. Sự nghiệp, công việc của bản mệnh trở nên bếp bênh, dễ gặp thị phi.

Vì tính cách nóng vội mà bản thân tuổi Tý còn dễ rơi vào những tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Điều này không đem lại kết quả tốt đẹp cho công việc và thu nhập của con giáp này.

Ngoài ra, tuổi Tý còn phạm Hình Thái Tuế trong năm 2023 nên vận trình vô cùng lao đao. Đặc biệt, những người có ý định khởi nghiệp cần hết sức chú ý vì rất dễ thất bại trong thời gian này. Tiền thì không kiếm ra mà còn phải chịu nhiều thiệt hại lớn.

Trong cuộc sống, tuổi Tý cần phải tránh các tình huống dễ gây tranh cãi, xung đột với những người xung quanh. Bên cạnh đó, chuyện hôn nhân gia đình cũng không được êm đẹp, bản mệnh nên chú ý để giữ tổ ấm của mình được bền chặt.

Tuổi Thìn

Trong năm 2022, tuổi Thìn phạm Tam Tai nên vận trình ít nhiều gặp khó khăn. Cục diện sẽ là Mão - Thìn tương hại, cụ thể Mão thuộc Mộc sẽ khắc Thìn thuộc Thổ. Tử vi dự đoán rằng sức khỏe của tuổi Thìn sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Bản mệnh cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn.

Sang năm 2023, tuổi Thìn phải cẩn trọng về mọi mặt từ sức khỏe đến công việc, chuyện làm ăn, đầu tư. - Ảnh minh họa: Internet

Sang năm 2023, con giáp này bước vào năm thứ 2 của hạn Tam Tai nên vẫn phải hết sức cẩn trọng về mọi mặt của cuộc sống, từ sức khỏe đến công việc, chuyện làm ăn, đầu tư để tránh tiền mất tật mang.

Tuổi Thìn được khuyên nên cẩn trọng trong năm Quý Mão 2023 đặc biệt là trong chuyện đi lại. Con giáp này nên hạn chế đi nhiều, cẩn thận khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, tuổi Thìn nên cân nhắc về các dự án mới trong công việc và việc đầu tư. Thời gian này không phải là lúc mà bản mệnh nên nghĩ tới chuyện đầu tư lớn. Trong năm Tam Tai, tuổi Thìn không nên vội làm những việc trọng đại.

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng năm 2023 là thời gian không thuận lợi của tuổi Thân. Trong năm nay, tuổi Thân đã được dự báo là không gặp được nhiều vận may thì sang năm sau, vận trình xấu vẫn tiếp tục đeo đuổi con giáp này. Mọi mặt của cuộc sống như tình cảm, công việc, thu nhập của tuổi Thân đều có dấu hiệu đi xuống khiến bản mệnh cảm thấy khó khăn, mệt mỏi.

Năm 2023, mọi mặt cuộc sống như tình cảm, công việc, thu nhập của tuổi Thân đều có dấu hiệu đi xuống. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân dễ chịu thiệt thòi trong công việc, gặp nhiều thị phi. Người tuổi Thân nếu không có sự đề phòng thì rất dễ bị tiểu nhân phá hoại, tranh cướp công. Điều này cũng khiến thu nhập của bản mệnh bị sụt giảm nhiều, cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.