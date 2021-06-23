2 tháng tới, Trời ban cơn mưa TÀI LỘC, 3 con giáp được ưu ái hết lòng, tha hồ đón tin vui, vận đỏ

12 con giáp tử vi 23/06/2021 17:59

2 tháng tới, Trời ban cơn mưa tài lộc, 3 con giáp may mắn được ưu ái hết lòng, tha hồ đón tin vui, vận đỏ ngập tràn.

Tuổi Ngọ

Trong 2 tháng này do cục diện tam hợp khiến con giáp may mắn càng sung túc. Tuổi Ngọ vượng về tài lộc, đường công danh cũng sáng chói.

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong khoảng 2 tháng tới, các mục tiêu lớn nhỏ của người tuổi Ngọ lần lượt được thực hiện toàn bộ. Dù đặt ra mục tiêu thăng tiến hay tiền bạc, con giáp này cũng vượt kế hoạch, vượt chỉ tiêu. Bản mệnh sẽ gặp được quý nhân, có vận phát tài. Sự nghiệp của những chú Ngựa cũng lên như diều gặp gió.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn vốn bản lĩnh hơn người, nếu gặp thời sẽ như cá gặp nước. Đặc biệt trong 2 tháng sắp tới thì tuổi Thìn có thể gặp song hỷ. Không chỉ tài vận, công danh mà tình duyên cũng mỹ mãn. Bản mệnh vừa phát huy được tài năng, vừa có quý nhân trợ mệnh.

Đường quan lộ của con giáp này thăng tiến vù vù. Tuổi Thìn dễ được thăng chức, đảm nhận vị trí cao, có quyền lực và được nhiều người nể trọng. Phương diện tài chính của những chú Rồng không những khởi sắc mà còn hồng phát, cung tiền bạc liên tục tăng lên.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

2 tháng tới là giai đoạn hoàng kim của người tuổi Dần. Đây là thời điểm con giáp này gặt hái thành quả sau những nỗ lực hết mình. Tử vi cho biết trong 2 tháng tới bản mệnh sẽ đón tin vui dồn dập.

Tài lộc ùn ùn kéo đến, thậm chí vượt xa cả mức kỳ vọng của bạn. Tuổi Dần cũng chính là một trong những con giáp giàu có nhất về tiền bạc. Ai sinh năm Hổ còn mở rộng được công việc làm ăn buôn bán, các đơn hàng đổ về liên tục.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/6/2021, 3 con giáp vận khí lên hương, sự nghiệp chói lóa, tiền tài đếm mệt nghỉ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/6/2021, 3 con giáp vận khí lên hương, sự nghiệp chói lóa, tiền tài đếm mệt nghỉ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/6/2021, 3 con giáp may mắn có vận khí lên hương, sự nghiệp chói lóa, tiền tài đếm mệt nghỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề