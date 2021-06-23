Tử vi thứ Năm ngày 24/6/2021 của 12 con giáp: Tý - Thân được quý nhân nâng đỡ nhiệt tình, Tỵ gặp họa tiểu nhân quấy phá

Thứ Năm 24/6/2021 là ngày Thìn Tý Bán Hợp báo hiệu người tuổi Tý có thể gặp được quý nhân trợ mệnh. Chuyện làm ăn kinh doanh của bản mệnh nhờ vậy khá thuận lợi, bạn sẽ có được những cơ hội phát triển mới, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng vọt.

Ngày Thủy – Hỏa xung khắc cũng đe dọa tình cảm đôi lứa khiến hai bạn dễ xảy ra tranh cãi vì những vấn đề hết sức nhỏ nhặt. Đôi khi bạn cũng nên để ý đến cảm xúc của người ấy thay vì cố hơn thua cho bằng được kẻo tổn thương gây ra sẽ khó mà chữa lành được.

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Thìn Sửu Tương Phá là lời nhắc nhở người tuổi Sửu cần phải chú ý tới tính tương tác với mọi người trong ngày này. Công việc khó bề suôn sẻ do các thành viên tranh cãi, bất đồng với nhau. Tập thể thiếu đoàn kết có thể kéo lùi bước tiến của tất cả mọi người.

Bù lại, ngày có Chính Ấn độ mệnh sẽ là một ngày khá khả quan về mặt tài chính đối với con giáp này. Có thể một người bạn từng làm việc cùng trong quá khứ sẽ xuất hiện và mang theo lời mời hấp dẫn hoặc có ai đưa tới cơ hội đầu tư khá triển vọng cho bản mệnh.

Tuổi Dần

Thiên Tài nhập cục, đường tài lộc của tuổi Dần cũng có nhiều tin vui, khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi. Con giáp này có thêm nghề tay trái để tăng thu nhập cho mình, tuy có chút vất vả nhưng thành quả nhận về khiến bạn hài lòng. Người làm kinh doanh có cơ hội phát triển quy mô làm ăn lớn hơn nữa, nếu bạn nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lo không có tiền tiêu.

Chuyện tình cảm của những chú Hổ hôm nay vui thì ít mà buồn thì nhiều. Mâu thuẫn cứ kéo dần khoảng cách giữa cả hai ra xa nhau hơn. Dù bạn đã cố gắng hàn gắn rạn nứt nhưng nỗ lực từ một phía thì chỉ là vô ích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Tương Hại xuất hiện trong tử vi thứ Năm này của người tuổi Mão là nguyên nhân khiến chuyện tình cảm của bản mệnh không mấy tốt đẹp.

Bù lại, có Chính Tài xuất hiện, là có điềm lành đang tới, lúc này rất thích hợp để những chú Mèo đầu tư hay kinh doanh. Nếu có ý định mở rộng khoản thu nhập hàng tháng của mình, bạn có thể lên ý tưởng ngay từ bây giờ.

Tuổi Thìn

Điềm xấu chiếu mệnh gây ra những nỗi bất an không tên trong lòng con giáp này. Tuy nhiên nhờ Thiên Ấn xuất hiện như tiếp thêm sức mạnh để những chú Rồng giải quyết dứt điểm những rắc rối hiện tại, khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ được khắc phục ổn thỏa. Bản mệnh thậm chí còn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình với mọi người nữa.

May mắn, vào những lúc hoang mang như hiện tại, bạn luôn nhận được sự quan tâm và động viên kịp thời nửa kia. Dù còn nhiều thử thách phía trước nhưng bạn tin tình yêu của mình đủ lớn để cả hai quyết tâm vượt qua tất cả.

Tuổi Tỵ

Thiên Quan xuất hiện kéo theo họa tiểu nhân quấy phá, công việc vì thế mà cũng dễ gặp phải rủi ro hơn. Bản mệnh cần phải lưu ý hơn trong những mối quan hệ nơi công sở, là bạn hay thù chẳng thể biết trước được.

Tình cảm giữa bản mệnh và người ấy càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Đôi khi cũng nảy sinh tranh cãi nhưng sau những lần đấy, hai người lại hiểu và yêu nhau nhiều hơn, tình cảm thậm chí càng thêm nồng nàn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày 24/6/2021, người tuổi Ngọ có Chính Quan trợ mệnh nên sẽ đón nhận một ngày với công việc suôn sẻ, không có nhiều điều cần phải lo lắng. Bản mệnh chỉ cần làm theo đúng kế hoạch đề ra là có thể thu được thành quả như mong đợi.

Vận đào hoa của những chú Ngựa khá khởi sắc. Người độc thân có thể được ai đó để mắt đến. Tính cách đặc biệt của con giáp này khiến cho đối phương không khỏi rung động.

Tuổi Mùi

Nhờ có Chính Ấn nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Mùi không có nhiều trở ngại. Thậm chí, bạn sẽ tìm được đồng minh đắc lực, cùng chung chí hướng nên cả hai đồng lòng giải quyết mọi việc rất nhanh chóng.

Thời điểm này, cơ hội thăng tiến của bản mệnh khá tốt. Chỉ cần những chú Dê làm tốt việc của mình một cách tốt nhất là có thể có được những cơ hội đảm nhiệm trọng trách lớn lao mà cấp trên tin tưởng giao cho bạn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được cục diện Tam Hợp mang tới quý nhân giúp vận trình của người tuổi Thân trong thứ Năm này vô cùng sáng sủa. Chẳng những công việc suôn sẻ mà tình duyên còn thắm sắc giúp con giáp này giữ được tâm trạng hân hoan suốt cả ngày dài.

Bạn ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong tập thể. Nếu tiếp tục giữ được phong độ hiện tại, chẳng mấy mà bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trong ngày 24/6/2021 sẽ gặp được nhiều may mắn nhờ quý nhân Lục Hợp mang tới, đặc biệt là đào hoa khởi vượng tới không ngờ. Sau thời gian chờ đợi bấy lâu thì con giáp này cũng gặp được nhân duyên của mình, tình yêu mở lối trái tim.

Tuy nhiên, Kiếp Tài là điềm báo họa phá tài, mất tiền mất của có thể khiến những chú Gà rơi vào cảnh khốn đốn. Lúc này, bạn tốt nhất không nên tham gia vào các dự án đầu tư có phần mạo hiểm, mà hãy để dành cho những cơ hội có tính an toàn, chắc chắn hơn.

Tuổi Tuất

Thìn Tuất Tương Xung là lời cảnh báo người tuổi Tuất chớ nên vướng vào các cuộc tranh cãi, xích mích trong ngày thứ Năm kẻo bạn có thể gặp rắc rối không nhỏ. Càng là người xa lạ thì bạn lại càng phải cố giữ hòa khí để hạn chế tối đa rủi ro cho bản thân vì họa vạ miệng.

Trong công việc, con giáp này cần thêm sự quyết đoán và hành động dứt khoát hơn, đừng để những nỗi sợ về những chuyện chưa xảy đến cản đường của bạn. Nhất là khi đang có sẵn Thiên Ấn ở bên, không hành động lúc này, bạn sẽ phải hối tiếc khi cơ hội qua đi đấy.

Tuổi Hợi

Thực Thần xuất hiện mang tới cơ hội kiếm tiền bất ngờ cho người tuổi Hợi, thậm chí bạn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì tiền đã đổ về túi.

Con giáp này biết cách tận dụng lợi thế mình đang có để đạt được những cơ hội tài lộc nhiều người ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có sẵn may mắn này nên hãy tranh thủ tính đến các kế hoạch đầu tư dài hạn trong tương lai để duy trì nguồn lợi nhuận cho bản thân nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.