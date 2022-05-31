10 ngày đầu tháng 5 Âm lịch: 3 tuổi này lọt vào mắt xanh Thần Tài, may mắn ngập lối, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống thăng hoa viên mãn

Người tuổi này giỏi xã giao, miệng lúc nào cũng thoăn thoắt, tràn đầy năng lượng. 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện giúp Ngọ bớt phần nào hung hiểm. Người tuổi này còn có tiền tài rủng rỉnh, cuộc sống vui vẻ, dễ gặt hái được thành quả đáng tự hào.

10 ngày đầu tháng 5 Âm lịch, tứ phương tụ tài. Nếu Ngọ hợp tác làm ăn cùng với người nhà thì có thể xây dựng sự nghiệp, rước lấy tiền tài, đón vận may đến.

Mặc dù cuộc sống cũng có lúc vất vả nhưng Ngọ sống lạc quan, rạng rỡ, không làm hại ai bao giờ. Vì vậy mà được Trời Phật phù hộ độ trì, thu nhập tự nhiên lên cao. Chuyện mưu cầu tài lộc thành công. Có thể nói đây là thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời người tuổi Ngọ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn thông minh, bao dung và chu đáo với mọi người xung quanh. Hơn nữa, Sửu có suy nghĩ nhạy bén, dứt khoát, độc đoán và được lòng người. Chính vì vậy mà người tuổi này được Thần Tài phù hộ.

10 ngày đầu tháng 5 Âm lịch, người tuổi Sửu tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời. - Ảnh minh họa: Internet

10 ngày đầu tháng 5 Âm lịch, người tuổi Sửu tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời. Tuy không thể giàu có trong một sớm một chiều nhưng đường tài lộc nhìn chung suôn sẻ, nợ nần giảm bớt. Sửu lại có quý nhân phù trợ nên tài vận tăng tiến, công việc bội thu.

Bao nhiêu công sức Sửu bỏ ra từ trước tới nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Thậm chí có thể tạo ra vô số của cải dư thừa. Người tuổi này thu được một số tiền lớn, có thể có cuộc sống giàu có và thoải mái.

Tuổi Mùi

Mùi vốn thông minh và có phúc khí nên 10 ngày đầu tháng 5 Âm lịch có nhiều cơ hội mới. Người tuổi này chỉ cần cố gắng hết sức và năng làm việc thiện.

Mùi rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi, chân thành và tốt bụng, luôn tỉ mỉ trong công việc. - Ảnh minh họa: Internet

Mùi rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi, chân thành và tốt bụng, luôn tỉ mỉ trong công việc, mạnh mẽ nhưng không xem thường mọi người xung quanh nên sẽ đạt được những điều tuyệt vời.

Tiền tài của người tuổi này tăng vọt, cuộc sống khấm khá hơn. Một số người có thể được thăng quan tiến chức.

Những ngày này tài lộc bùng nổ, người tuổi này có may mắn đến tận cổng nhà, tương lai tươi sáng, vận mệnh hanh thông. Thậm chí càng về cuối tháng càng kiếm được nhiều tiền, tài lộc vượng phát.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.