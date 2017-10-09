Nếu bạn cứ bất hạnh trong tình yêu, đừng bỏ lỡ bài viết này để hạnh phúc hơn…

Yêu - Hôn nhân 09/10/2017 10:11

Phật có dạy tình yêu là mối tớ duyên không cưỡng cầu ở đời. Kẻ đến người đi, duyên có ngắn hay dài cũng do số phận. Đến khi duyên đoạn nghĩa tuyệt cũng đánh chấp nhận…

Đời này, tình yêu có thể là điều đẹp đẽ nhất, nhưng cũng lắm khi khiến người ta thấy tàn nhẫn nhất. Nhân duyên lựa đi chọn lại mà dăm ba lần người và người tìm thấy nhau. Nhưng có duyên chưa chắc đã có phận. Duyên mỏng phận manh, muốn hạnh phúc, tuyệt nhiên đừng cưỡng cầu. Người đến ắt sẽ đến, kẻ đi rồi cũng chẳng thể ở lại…\

1. Một mối nhân duyên kết thúc trong đau thương, đừng mãi oán trách người. Hãy tự nhìn lại chính mình xem, bạn có sai không, bạn không đúng ở chỗ nào? Suy cho cùng, trách người sai không thể khiến bạn tốt hơn. Vẫn là nên nhìn lại chính mình, mỗi ngày hoàn thiện bản thân để xứng đáng với người tốt hơn.

2. Cứ yêu đương rồi lại gieo hận thù vào chính mình thì chẳng bao giờ bình yên nổi. Đời người, vẫn là nên tự tìm yên bình cho bản thân thì mới mong được hạnh phúc. Đừng vì vài lần hợp tan ở đời mà khiến lòng hoang hoải chẳng nổi an yên. Tâm yên, tim lặng thì hạnh phúc cũng sẽ không chối từ.

Nếu bạn cứ bất hạnh trong tình yêu, đừng bỏ lỡ bài viết này để hạnh phúc hơn… - Ảnh 1
Tâm yên, tim lặng thì hạnh phúc cũng sẽ không chối từ - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng đem hứa hẹn hóa thành chấp niệm một đời. Lời hứa cũng chỉ nên để nghe, không phải để tạc lòng ghi dạ. Nghe đó rồi cũng quên đi, đừng tin quá nhiều. Lời hứa là để nghe, hành động mới là để nhớ.

4. Kẻ đến người đi, không quản nổi. Lòng người đầy, dạ người cạn cũng chẳng nhìn thấu. Thế thì cứ bình tĩnh mà đón nhận thôi, đừng cưỡng cầu.

5. Người tới thì ta vui, kẻ đi ta không trách. Đừng cố đổi thay một người, vốn dĩ là vô ích, lại chẳng mang đến tốt lành với ta.

6. Đời lắm muộn phiền, lại càng không ít bi ai. Có thế nào vẫn là nên dùng yêu thương và bao dung mà đối xử với nhau. Dù sao vẫn là nên dùng chân tình giãi bày cùng nhau sẽ nhẹ nhàng hơn.

7. Trong tình cảm, những điều chúng ta không có được luôn là thứ khiến ta day dứt nhất. Nhưng nên hiểu, điều ta cần là thứ phù hợp, không phải là thứ xa vời không có được.

8. Yêu là để hạnh phúc, hết yêu thì phải thanh thản. Người ta có thể vì yêu mà có chút đau buồn, nhưng đừng vì yêu mà sinh hận thù. Tự nhận lấy hận thù là điều thiệt thòi nhất trong tình yêu.

9. Chấp niệm trong tình yêu là bất hạnh ở đời. Buông không nỗi thứ không còn thuộc với mình chính là khổ đau.

Nếu bạn cứ bất hạnh trong tình yêu, đừng bỏ lỡ bài viết này để hạnh phúc hơn… - Ảnh 2
Chấp niệm trong tình yêu là bất hạnh ở đời - Ảnh minh họa: Internet

10. Thứ gì đã không còn, bồi hoàn vốn là không thể. Cái gì đã vỡ là vỡ, đừng cố nhặt lại làm gì.

11. Có duyên có phận thì mọi trở ngại cũng hóa hư vô. Có duyên không phận, một hòn sỏi cũng chẳng bước qua nổi

12. Còn bên nhau, chính là còn duyên phận. Không thể tiếp tục, chính là duyên cạn phận cùng.

13. Duyên nhợ vợ chồng là định sẵn, khổ đau hay vất vả cũng nên vì nhau mà giữ gìn

14. Đời người ngắn ngủi, nỗi buồn niềm vui cũng chỉ ngần ấy. Có vui ắt hãy có buồn, có hạnh phúc cũng phải nếm bất hạnh. Cứ thế mà sống, mà từ tốn biết hết lẽ đời. Vẫn là nên chấp nhận, vì chuyện gì rồi cũng sẽ qua…

Từ khóa:   hạnh phúc Phụ Nữ bất hạnh

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