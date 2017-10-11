Dù thương yêu, tin tưởng chồng đến đâu chị em cũng đừng ỷ lại và chủ quan nếu không sẽ mất chồng như chơi. Dù chồng bạn đủ bản lĩnh để không tìm của lạ thì chưa chắc chàng đã đủ bản lĩnh từ chối ‘của lạ’ tự ngã vào lòng mình. Vậy nên, làm thế nào để phát hiện chồng ‘ăn vụng’ là câu hỏi rất nhiều bà vợ trăn trở. Không phức tạp như bạn nghĩ, muốn biết chồng có lénh phéng bên ngoài hay không chị em hãy mượn điện thoại của chồng 2 phút, nếu có những dấu hiệu dưới đây thì mọi chuyện đã rõ.

Chẳng đàn ông nào ‘ăn vụng’ lại để lại dấu vết cho bạn nắm thóp một cách dễ dàng cả. Vậy nên, các chị em đừng mong sẽ tìm thấy những tin nhắn mùi mẫn, những dòng chữ yêu đương nồng thắm trong điện thoại của chồng, càng chẳng bao giờ thấy lịch sử cuộc gọi là vô số cuộc gọi của một nhân vật có biệt danh đáng yêu nào đó.

Tuy nhiên, một người đàn ông đàng hoàng sẽ chẳng bao giờ bận tâm về các tin nhắn hay cuộc gọi trong điện thoại. Thậm chí, họ còn bỏ mặc cho đến khi đầy bộ nhớ mới ‘dọn dẹp’ điện thoại. Ngược lại, một người chồng lăng nhăng sẽ luôn sạch sẽ với lịch sử cuộc gọi và tin nhắn trống trơn. Đấy, hãy tự hỏi mình nếu không có tật sao chồng lại giật mình, sao chàng lại phải xóa sạch dấu vết như thế.

2. Tắt điện thoại vào khung giờ cố định hoặc cố ý không nghe máy

Nếu chàng bỗng dưng tắt điện thoại vào một khung giờ cố định, hoặc cố ý không nghe điện thoại vào một khoảng thời gian cố định thì bạn hãy nghi ngờ ngay. Nếu lần đầu chàng bảo điện thoại hết pin, lần hai bảo rằng bận họp, lần thứ ba bảo rằng quên mang theo điện thoại bạn vẫn có thể chấp nhận. Nhưng nếu việc này diễn ra thường xuyên thì bạn nên nghi ngờ rằng chàng đang dành khoảng thời gian trống đó cho một người khác. Rất có thể, đó là khoảng thời gian chàng đang ‘vụng trộm’ với nhân tình mà không muốn bị gián đoạn hay làm phiền.

3. Giữ khư khư điện thoại không cho ai động vào

Để đảm bảo không bị vợ tìm thấy bất cứ một dấu vết nào về việc ngoại tình nên đàn ông luôn đề cao cảnh giác, họ giữ khư khư điện thoại trong người để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đàn ông không ngờ rằng chính thái độ ‘có tật giật mình’ đã khiến họ tự tố cáo chính mình.

4. Tránh nghe điện thoại trước mặt vợ

Một người đàn ông đàng hoàng sẽ chẳng bao giờ có ‘chuyện riêng’ để nói qua điện thoại với ai đó, họ có thể thoải mái nhận cuộc gọi trước mặt vợ. Ngược lại, nếu đang léng phéng bên ngoài chàng sẽ ‘nhòm trước ngó sau’, lén nhìn xem vợ có đang để ý hay không mới dám bắt máy. Nếu nghe điện thoại trước mặt vợ họ sẽ nói chuyện nhát gừng, ngắn gọn và kiệm lời một cách khó hiểu và nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Thậm chí, nhiều đàn ông giả vờ lưu tên người thứ ba là tên cấp trên và nói cấp trên gọi rồi ra ngoài bàn công việc nhưng thực chất họ đang tám chuyện với nhân tình.