Cách phát hiện chồng “gái gú” dù có xóa sạch tin nhắn điện thoại chỉ với 2 phút, chị em hãy lưu lại ngay

Yêu - Hôn nhân 11/10/2017 15:39

Đây là 5 cách giúp phát hiện chồng ngoại tình đơn giản nhất, chỉ mất 2 phút chị em sẽ có câu trả lời chính xác.

Dù thương yêu, tin tưởng chồng đến đâu chị em cũng đừng ỷ lại và chủ quan nếu không sẽ mất chồng như chơi. Dù chồng bạn đủ bản lĩnh để không tìm của lạ thì chưa chắc chàng đã đủ bản lĩnh từ chối ‘của lạ’ tự ngã vào lòng mình. Vậy nên, làm thế nào để phát hiện chồng ‘ăn vụng’ là câu hỏi rất nhiều bà vợ trăn trở. Không phức tạp như bạn nghĩ, muốn biết chồng có lénh phéng bên ngoài hay không chị em hãy mượn điện thoại của chồng 2 phút, nếu có những dấu hiệu dưới đây thì mọi chuyện đã rõ.

Cách phát hiện chồng “gái gú” dù có xóa sạch tin nhắn điện thoại chỉ với 2 phút, chị em hãy lưu lại ngay - Ảnh 1
Chỉ cần nhìn cách sử dụng điện thoại chị em có thể biết ngay chồng có 'gái gú' hay không - Ảnh: Internet

1.Xem hộp thư đến – đi và các cuộc gọi trong điện thoại

Chẳng đàn ông nào ‘ăn vụng’ lại để lại dấu vết cho bạn nắm thóp một cách dễ dàng cả. Vậy nên, các chị em đừng mong sẽ tìm thấy những tin nhắn mùi mẫn, những dòng chữ yêu đương nồng thắm trong điện thoại của chồng, càng chẳng bao giờ thấy lịch sử cuộc gọi là vô số cuộc gọi của một nhân vật có biệt danh đáng yêu nào đó.

Tuy nhiên, một người đàn ông đàng hoàng sẽ chẳng bao giờ bận tâm về các tin nhắn hay cuộc gọi trong điện thoại. Thậm chí, họ còn bỏ mặc cho đến khi đầy bộ nhớ mới ‘dọn dẹp’ điện thoại. Ngược lại, một người chồng lăng nhăng sẽ luôn sạch sẽ với lịch sử cuộc gọi và tin nhắn trống trơn. Đấy, hãy tự hỏi mình nếu không có tật sao chồng lại giật mình, sao chàng lại phải xóa sạch dấu vết như thế.

Cách phát hiện chồng “gái gú” dù có xóa sạch tin nhắn điện thoại chỉ với 2 phút, chị em hãy lưu lại ngay - Ảnh 2
Nếu chàng tắt điện thoại vào một khung giờ cố định trong ngày thì ắt hẳn đó là lúc họ đang bên nhân tình - Ảnh: Internet

2. Tắt điện thoại vào khung giờ cố định hoặc cố ý không nghe máy

Nếu chàng bỗng dưng tắt điện thoại vào một khung giờ cố định, hoặc cố ý không nghe điện thoại vào một khoảng thời gian cố định thì bạn hãy nghi ngờ ngay. Nếu lần đầu chàng bảo điện thoại hết pin, lần hai bảo rằng bận họp, lần thứ ba bảo rằng quên mang theo điện thoại bạn vẫn có thể chấp nhận. Nhưng nếu việc này diễn ra thường xuyên thì bạn nên nghi ngờ rằng chàng đang dành khoảng thời gian trống đó cho một người khác. Rất có thể, đó là khoảng thời gian chàng đang ‘vụng trộm’ với nhân tình mà không muốn bị gián đoạn hay làm phiền.

3. Giữ khư khư điện thoại không cho ai động vào

Để đảm bảo không bị vợ tìm thấy bất cứ một dấu vết nào về việc ngoại tình nên đàn ông luôn đề cao cảnh giác, họ giữ khư khư điện thoại trong người để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đàn ông không ngờ rằng chính thái độ ‘có tật giật mình’ đã khiến họ tự tố cáo chính mình.

Cách phát hiện chồng “gái gú” dù có xóa sạch tin nhắn điện thoại chỉ với 2 phút, chị em hãy lưu lại ngay - Ảnh 3
Vì sợ bại lộ chuyện phản bội vợ con mà đàn ông bảo vệ điện thoại khư khư như báu vật - Ảnh: Internet

4. Tránh nghe điện thoại trước mặt vợ

Một người đàn ông đàng hoàng sẽ chẳng bao giờ có ‘chuyện riêng’ để nói qua điện thoại với ai đó, họ có thể thoải mái nhận cuộc gọi trước mặt vợ. Ngược lại, nếu đang léng phéng bên ngoài chàng sẽ ‘nhòm trước ngó sau’, lén nhìn xem vợ có đang để ý hay không mới dám bắt máy.  Nếu nghe điện thoại trước mặt vợ họ sẽ  nói chuyện nhát gừng, ngắn gọn và kiệm lời một cách khó hiểu và nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Thậm chí, nhiều đàn ông giả vờ lưu tên người thứ ba là tên cấp trên và nói cấp trên gọi rồi ra ngoài bàn công việc nhưng thực chất họ đang tám chuyện với nhân tình.

 

Từ khóa:   cách phát hiện chồng ngoại tình cách phát hiện chồng ngoại tình nhờ điện thoại

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 8 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ