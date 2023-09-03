Sự nghiệp của tuổi Thìn có Thiên Ấn nâng đỡ nên trong công việc, bạn luôn là người khá nổi bật. Những ai cần phải đi làm hay gặp khách hàng hôm nay sẽ nhận được sự tín nhiệm từ người khác nhờ tài năng của mình. Tuy nhiên đừng kiêu ngạo với đồng nghiệp nhé.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim, Thìn có đường tình cảm tốt đẹp. Chính nhờ những suy nghĩ tích cực này mà hôm nay bạn vẫn còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Mặc dù xung quanh còn có nhiều điều, nhiều người mang phiền não đến nhưng bạn vẫn lạc quan.

Tử vi hàng ngày cho thấy, tiền bạc của tuổi Thìn hôm nay tốt lên nhờ Tam Hợp cục. Bạn quyết định đúng đắn khi đầu tư lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì bạn dự đoán là hoàn toàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về không phải là ít.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết những người tuổi Mão là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Mão có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần.

Tuy nhiên, trong 3 ngày liên tiếp (từ 8/9-10/9), tài vận của người tuổi Mão bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều.

Trong thời gian này người tuổi Mão được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo từ vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu thường được biết đến với tính cách kiên nhẫn và sự bền bỉ. Họ có khả năng chịu đựng và vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống.

Họ thường là những người trung thực, đáng tin cậy. Người khác có thể luôn tin tưởng vào họ và biết rằng họ sẽ luôn giữ lời hứa và trung thực trong mọi tình huống.

Con giáp tuổi Sửu hiền lành và tình cảm nhân ái. Họ có khả năng cảm thông và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần.

Người tuổi Sửu đa phần thường sống nội tâm, thích sự ổn định, sợ mạo hiểm. Họ không muốn tùy ý thay đổi nhịp sống ổn định của mình. Tuy nhiên, đối với nhiều con giáp tuổi Sửu, trong 3 ngày liên tiếp (từ 8/9-10/9), họ có bước tiến xa trong sự nghiệp.

Một số người tốt có thể giúp họ thăng tiến trong công việc. Con giáp này không nên e dè, sợ hãi. Việc thay đổi công việc có thể một bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp, mở ra cho họ cơ hội đầu tư chưa từng nghĩ tới.

Một số người làm kinh doanh cũng tận dụng tốt cơ hội, nâng cao doanh số, thu lời lớn trong 3 ngày liên tiếp (từ 8/9-10/9).

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo