Đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp có số hưởng phú quý, làm việc gì cũng an nhàn, tiền chảy về túi đếm không kịp

Người tuổi Tị có cơ hội quen biết với những người có địa vị, có kinh nghiệm hay trong đầu tháng 8 âm lịch. Đối phương có thể giới thiệu cho bản mệnh cơ hội hoặc truyền cho bản mệnh những kiến thức hữu ích.

Người làm kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ thì nắm bắt được đúng thời cơ đến có thể đón đầu xu hướng. Ngày nghỉ lễ nhu cầu dịch vụ gia tăng, người tuổi Tị đang làm việc vất vả nhưng được cái là tiền chảy về túi nhiều không kịp đếm. Công cao của bản mệnh được đền đáp xứng đáng.

Người làm kinh tế có thể được giới thiệu cho những cơ hội làm ăn hoặc đầu tư đầy triển vọng. Đó có thể là những lĩnh vực mới bản mệnh chưa từng đặt chân tới song đừng quá lo lắng, bản mệnh sẽ luôn được chỉ điểm vào những lúc cần thiết nhất.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất đáng tin cậy và cực kỳ tỉ mỉ trong mọi việc. Họ luôn lạc quan đối mặt với cuộc sống.

Trong mắt con giáp này, luôn có nhiều con đường để đi đến mục tiêu. Họ luôn tìm ra những cách đột phá để nâng cao năng lực bản thân, giúp đi đến đích nhanh hơn.

Khi cuộc sống có nhiều hy vọng hơn, người tuổi Ngọ có thể tìm ra hướng phát triển mới cho mình, để thăng tiến tốt hơn trong công việc.

Trong đầu tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ tích lũy được nhiều của cải hơn, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thêm vui vẻ, phấn chấn.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi năm 2023 của 12 con giáp, đầu tháng 8 âm lịch là cơ hội để tuổi Hợi phát tài phát lộc. Đặc biệt từ sau ngày Rằm, bản mệnh này được sao cát tinh chiếu mệnh nên bản mệnh này có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Đầu tháng 8 âm lịch, công việc của con giáp này càng tiến triển thuận lợi. Nhờ có quý nhân giúp sức nên vận phí càng dồi dào.

Người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng, dễ đạt đỉnh “cực phát”. Những dự án đầu tư, “rót tiền” mở rộng kinh doanh sắp tới có khả năng thành công cao, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.

Đối với người làm công ăn lương, nhờ có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên bản mệnh này rất dễ được thăng chức, tăng lương trong thời gian này. Nếu họ biết nắm bắt thời cơ này để sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì thời gian tiếp theo sự nghiệp sẽ đi lên như diều gặp gió.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo