Đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp có số hưởng phú quý, làm việc gì cũng an nhàn, tiền chảy về túi đếm không kịp

Yêu - Hôn nhân 02/09/2023 07:04

Theo tử vi 2023, đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp phát triển vượt bậc, may mắn luôn đi theo, tình duyên cũng thuận lợi không kém.

Tuổi Tị

Đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp có số hưởng phú quý, làm việc gì cũng an nhàn, tiền chảy về túi đếm không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tị có cơ hội quen biết với những người có địa vị, có kinh nghiệm hay trong đầu tháng 8 âm lịch. Đối phương có thể giới thiệu cho bản mệnh cơ hội hoặc truyền cho bản mệnh những kiến thức hữu ích.

Người làm kinh tế có thể được giới thiệu cho những cơ hội làm ăn hoặc đầu tư đầy triển vọng. Đó có thể là những lĩnh vực mới bản mệnh chưa từng đặt chân tới song đừng quá lo lắng, bản mệnh sẽ luôn được chỉ điểm vào những lúc cần thiết nhất.

Người làm kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ thì nắm bắt được đúng thời cơ đến có thể đón đầu xu hướng. Ngày nghỉ lễ nhu cầu dịch vụ gia tăng, người tuổi Tị đang làm việc vất vả nhưng được cái là tiền chảy về túi nhiều không kịp đếm. Công cao của bản mệnh được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất đáng tin cậy và cực kỳ tỉ mỉ trong mọi việc. Họ luôn lạc quan đối mặt với cuộc sống.

Trong mắt con giáp này, luôn có nhiều con đường để đi đến mục tiêu. Họ luôn tìm ra những cách đột phá để nâng cao năng lực bản thân, giúp đi đến đích nhanh hơn.

Khi cuộc sống có nhiều hy vọng hơn, người tuổi Ngọ có thể tìm ra hướng phát triển mới cho mình, để thăng tiến tốt hơn trong công việc.

Trong đầu tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ tích lũy được nhiều của cải hơn, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thêm vui vẻ, phấn chấn.

Tuổi Hợi

Đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp có số hưởng phú quý, làm việc gì cũng an nhàn, tiền chảy về túi đếm không kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi năm 2023 của 12 con giáp, đầu tháng 8 âm lịch là cơ hội để tuổi Hợi phát tài phát lộc. Đặc biệt từ sau ngày Rằm, bản mệnh này được sao cát tinh chiếu mệnh nên bản mệnh này có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Đầu tháng 8 âm lịch, công việc của con giáp này càng tiến triển thuận lợi. Nhờ có quý nhân giúp sức nên vận phí càng dồi dào.

Người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng, dễ đạt đỉnh “cực phát”. Những dự án đầu tư, “rót tiền” mở rộng kinh doanh sắp tới có khả năng thành công cao, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. 

Đối với người làm công ăn lương, nhờ có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên bản mệnh này rất dễ được thăng chức, tăng lương trong thời gian này. Nếu họ biết nắm bắt thời cơ này để sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì thời gian tiếp theo sự nghiệp sẽ đi lên như diều gặp gió.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đầu tháng 9 năm nay, 3 con giáp này có số giàu lên nhanh chóng, nhà cửa xe cộ đầy đủ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió

Đầu tháng 9 năm nay, 3 con giáp này có số giàu lên nhanh chóng, nhà cửa xe cộ đầy đủ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió

Theo tử vi 2023, đầu tháng 9 năm nay làm ăn phát tài, sự nghiệp có quý nhân phù trợ, may mắn có thừa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng