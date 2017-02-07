Xót xa cô gái 17 tuổi mang thai bế con nhỏ ngăn cản đám cưới của người tình 40

Mặc dù chưa đủ tuổi để kết hôn, nhưng Rosa Esperanza Reyes, 17 tuổi sinh sống tại Malaysia, Nicaragua đã chung sống như vợ chồng với người yêu trong suốt 3 năm qua. Không chỉ vậy, cô bé còn sinh cho gã một đứa con trai và hiện đang mang trong mình đứa con thứ hai. Cô gái trẻ luôn tin tưởng vào một cái kết hạnh phúc của gia đình 4 người khi cô đủ tuổi để kết hôn. Tuy nhiên, vào ngày Chủ Nhật vừa qua, người yêu của cô lại tổ chức lễ thành hôn với một cô gái khác.

Khi trả lời phỏng vấn của phóng t? vi ên trước nhà thờ, Rose tiết lộ: “Tôi là vợ của anh ta, tôi đã sinh con cho ông ấy. Năm nay tôi mới 17 tuổi, tôi đến đây để ngăn chặn đám cưới các người có biết vì sao không? Bởi vì tôi đang mang thai một đứa con khác của ông ta, tôi không thể đểđám cưới diễn ra mà cô dâu không phải tôi. Thậm chí ông ta còn ngủ với tôi trước khi cưới vợ, nếu đám cưới này diễn ra thì mẹ con chúng tôi phải sống như thết nào đây?”.

Theo thông tin chính quyền địa phương cung cấp, người đàn ông này có tên là Davila, năm nay bốn 40 tuổi. Ông đăng ký kết hôn với một cô gái tại nhà thờ địa phương, nhưng người này không phải là Rose. Cô dâu mới cưới của Davila năm nay cũng chỉ mới 18 tuổi, vừa đủ tuổi kết hôn theo quy định của Malaysia.

Mặc dù Rose đã gây náo loạn buổi hôn lễ, nhưng người đàn ông này lại tỏ vẻ không quan tâm, ông ta yêu cầu bảo vệ giữ cô gái và đứa trẻ ở bên ngoài để không ảnh hưởng đến buổi lễ. Đến cuối cùng, hôn lễ vẫn diễn ra một cách bình thường như chưa hề có sự xuất hiện của Rose trong ngày hôm đó.

Theo truyền thông địa phương thì Rose Esperanza và Davila duy trì mối quan hệ trong suốt 3 năm nay và hiện Rose đang mang thai sáu tháng.

Các cơ quan chức năng tại địa phương hiện đang vào cuộc điều tra sự việc, vận động Rose tố cáo Davila vì quan hệ với trẻ em chưa đủ tuổi thành niên. Được biết, Rose không phải là trường hợp đầu tiên mà trước đó đã có rất nhiều cô gái trẻ dưới 18 tuổisinh con với bạn trai của mình. Khi đến những ngôi làng ở quê hương của Rose và Davila, không khó để bắt gặp hình ảnh những người mẹ trẻ chăm sóc con của mình trong những ngôi nhà nhỏ. Vì nơi này khá hẻo lánh, trình độ dân trí chưa cao nên vẫn chưa biết nhiều về luật kết hôn. Hiện chính quyền địa phương đang triển khai nhiều dự án nhằm nâng cao sự hiểu biết về luật hôn nhân của các hộ gia đình nhất là những cô gái trẻ.