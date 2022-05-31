Vụ vợ đi bán vé số bị chồng chém gục xuống đường ở Phú Yên: Sức khỏe nạn nhân hiện thế nào?

Xã hội 31/05/2022 19:13

Công an TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đang tạm giữ đối tượng người đàn ông trong vụ dùng rựa chém vợ gục xuống đường để lấy lời khai. Phía bệnh viện cũng đã thông tin về tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

Theo Tuổi Trẻ, sáng ngày 31/5, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đang củng cố hồ sơ vụ Lương Quang Hoàng (49 tuổi, ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) chém người để chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thụ lý theo thẩm quyền vì có dấu hiệu phạm tội giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h40 ngày 30/5, người dân thấy một người đàn ông đi xe máy chặn một phụ nữ đang đi bán vé số tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Trần Cao Vân (phường 4, TP Tuy Hòa). Sau đó, người đàn ông này dùng một cây rựa chém nhiều nhát vào người phụ nữ khiến nạn nhân trọng thương. Người dân đã đưa người phụ nữ đi cấp cứu, đồng thời báo cho công an.

Vụ vợ đi bán vé số bị chồng chém gục xuống đường ở Phú Yên: Sức khỏe nạn nhân hiện thế nào? - Ảnh 1
Công an tạm giữ nghi phạm Lương Quang Hoàng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Chiều cùng ngày, Công an TP Tuy Hòa xác định người đàn ông trên là Lương Quang Hoàng, còn người phụ nữ tên là Nguyễn Thị H. (50 tuổi, là vợ của Hoàng). Công an đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng, thu tại nhà nghi phạm này cây rựa còn vết máu.

Theo báo Giao Thông, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho hay, bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng vết thương tại trán dài 1cm, lộ xương sọ. Vùng lưng có vết thương phải dài 5cm, gây thủng thùy dưới phổi bên phải, và thương tích ở tay phải dẫn tới đứt bán phần cơ delta và cơ tam đầu.

Vụ vợ đi bán vé số bị chồng chém gục xuống đường ở Phú Yên: Sức khỏe nạn nhân hiện thế nào? - Ảnh 2
Chiếc rựa đối tượng Hoàng dùng để chém nạn nhân - Ảnh: báo Giao Thông

Các bác sĩ của bệnh viện hội chẩn khẩn cấp, phẫu thuật cứu chữa. Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và sức khỏe đang dần ổn định.

Hà Nội: Nghi án người phụ nữ bị chồng chém nhiều nhát đến bất tỉnh tại nhà riêng

Hà Nội: Nghi án người phụ nữ bị chồng chém nhiều nhát đến bất tỉnh tại nhà riêng

Công an quận Bắc Từ Liêm vừa bắt giữ nghi phạm dùng hung khí chém nhiều nhát khiến vợ trọng thương.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng chém vợ Phú Yên dùng rựa chém vợ

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 27 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 17 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 20 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 22 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?