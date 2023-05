Công an TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đang tạm giữ đối tượng người đàn ông trong vụ dùng rựa chém vợ gục xuống đường để lấy lời khai. Phía bệnh viện cũng đã thông tin về tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

Theo Tuổi Trẻ, sáng ngày 31/5, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đang củng cố hồ sơ vụ Lương Quang Hoàng (49 tuổi, ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) chém người để chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thụ lý theo thẩm quyền vì có dấu hiệu phạm tội giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h40 ngày 30/5, người dân thấy một người đàn ông đi xe máy chặn một phụ nữ đang đi bán vé số tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Trần Cao Vân (phường 4, TP Tuy Hòa). Sau đó, người đàn ông này dùng một cây rựa chém nhiều nhát vào người phụ nữ khiến nạn nhân trọng thương. Người dân đã đưa người phụ nữ đi cấp cứu, đồng thời báo cho công an.

Công an tạm giữ nghi phạm Lương Quang Hoàng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Chiều cùng ngày, Công an TP Tuy Hòa xác định người đàn ông trên là Lương Quang Hoàng, còn người phụ nữ tên là Nguyễn Thị H. (50 tuổi, là vợ của Hoàng). Công an đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng, thu tại nhà nghi phạm này cây rựa còn vết máu.

Theo báo Giao Thông, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho hay, bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng vết thương tại trán dài 1cm, lộ xương sọ. Vùng lưng có vết thương phải dài 5cm, gây thủng thùy dưới phổi bên phải, và thương tích ở tay phải dẫn tới đứt bán phần cơ delta và cơ tam đầu.

Chiếc rựa đối tượng Hoàng dùng để chém nạn nhân - Ảnh: báo Giao Thông

Các bác sĩ của bệnh viện hội chẩn khẩn cấp, phẫu thuật cứu chữa. Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và sức khỏe đang dần ổn định.

