Trong lúc chở bạn gái đi ăn tối thì nam thanh niên quê Quảng Ngãi bất ngờ bị tạt axit, cắt gân chân.

Hôm nay (14/2), trao đổi với báo chí, Thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ tạt axit, cắt gân chân xảy ra tại khu vực bãi biển Khe Hai, thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn vào mùng 5 Tết (9/2) vừa qua.

Nạn nhân là Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, đang định cư tại Canada).

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày xảy ra vụ việc, Nghiêm và bạn gái là Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê gốc tại Sóc Trăng, quốc tịch Canada) cùng nhau đi ăn tối bằng xe máy. Khi cả hai đến gần khu vực bãi biển Khe Hai thì bất ngờ bị hai kẻ bịt mặt di chuyển bằng xe máy tạt axit.

Nạn nhân bị bỏng toàn thân, giác mạc bị axit ăn mòn - Ảnh: NLĐ

Sau khi nạn nhân bị thương, hai kẻ này còn dùng dao cắt vào khớp gối và gân chân của Nghiêm rồi bỏ chạy. Trâm ngồi phía sau cũng bị thương nhẹ.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, giác mạc bị axit ăn mòn.

Theo thông tin trên Người lao động, sau khi học xong THPT, Nghiêm được bảo lãnh ra nước ngoài định cư và rất ít khi trở về quê.

Tại địa phương, Nghiêm không vi phạm pháp luật cũng không có xích mích với ai. Chính vì vậy, cơ quan chức năng cho rằng nhiều khả năng sự việc là do mâu thuẫn ở nơi Nghiêm định cư.

Được biết, nạn nhân và bạn gái mới về quê thăm cha mẹ vào ngày 31/1. Lần về nhà gần nhất của Nghiêm là cách đây gần 3 năm.

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