Trong lúc chở bạn gái đi ăn cùng gia đình, chàng trai Việt kiều bị hai đối tượng lạ mặt tạt axit, cắt gân chân. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên nạn nhân không kịp kháng cự.

Liên quan đến vụ việc cặp đôi bị tạt axit, cắt gân chân tại Quảng Ngãi vào tối mùng 5 Tết, nạn nhân Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, đang định cư tại Canada) hiện đã ổn định và bắt đầu phối hợp với các cơ quan chức năng cho lời khai để điều tra vụ việc. Anh Nghiêm bị thương 80% cơ thể - Ảnh: Internet Trao đổi với báo chí, anh Nghiêm cho biết vào tối mùng 5 Tết, anh cùng bạn gái mình là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê gốc tại Sóc Trăng, quốc tịch Canada) và gia đình đi ăn tối tại Khu Du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

Trong khi mọi người đi bằng xe ô tô thì anh Nghiêm cùng bạn gái chạy xe đi trước. Khi hai người đến gần khu vực ngã tư Thiên Đàng thì bất ngờ có hai đối tượng lạ bịt mặt chạy xe máy cùng chiều từ phía sau bất ngờ vượt lên, áp sát rồi tạt axit vào mặt anh Nghiêm. Sau đó, các đối tượng này còn dùng dao cắt khớp gối và gân chân của nạn nhân. Chị Trâm cũng bị thương nhẹ - Ảnh: Internet Sau khi bị thương, vì không làm chủ được tay lái nên cả hai ngã xuống đường, chị Trâm ngồi sau cũng bị thương nhẹ. Chia sẻ trên Người lao động, anh Nghiêm cho biết các đối tượng ra tay rất chuyên nghiệp, tàn độc. Thời gian gây án chỉ chưa đầy 20 giây.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet Sau đó, anh Nghiêm gọi người nhà đến giúp đỡ đưa đến Bệnh viện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) để sơ cứu rồi chuyển ra Đà Nẵng để điều trị ngay trong đêm. Được biết, anh Nghiêm đã sang Canada định cư được 5 năm còn chị Trâm đi từ lúc mới 2 tuổi. Cả hai mới về Việt Nam đón Tết Nguyên đán vào ngày 31/1 vừa qua. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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