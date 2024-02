3 ngày sau khi mất liên lạc với gia đình, lực lượng chức năng đã tìm thấy nữ sinh này tại phòng trọ của một bạn nữ trên địa bàn thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 26/2, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) đã quyết định tạm giữ hình sự đối với T.N.H. (SN 2004, trú tại thị trấn Ia Kha), để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Công an huyện Ia Grai khẳng định không có việc bắt cóc nữ sinh V.T.M.L. (SN 2008, trú tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai), học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn.

3 ngày sau khi mất liên lạc với gia đình, lực lượng chức năng đã tìm thấy nữ sinh này tại phòng trọ của một bạn nữ trên địa bàn thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai.

Em L. được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích - Ảnh: Dân Trí

Đồng thời, cơ quan công an cũng xác định giữa nữ sinh L. và T.N.H. (SN 2004, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) có quan hệ tình cảm và giao cấu từ giữa tháng 1.

Từ đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ T.N.H. để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, gia đình đến công an trình báo trưa 24/2, em V.T.M.L. rời khỏi nhà bằng xe máy 81AU-014.xx để đi học. Đến chiều muộn cùng ngày, không thấy em L. trở về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm, trình báo lực lượng chức năng.

Công an xã Ia Tô và Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng tìm kiếm. Bên cạnh đó, đăng thông báo tìm kiếm tung tích em L. trên các nền tảng mạng xã hội, đề nghị ai biết thông tin về thiếu nữ này thì liên hệ gia đình, hoặc cơ quan công an.

Con trai bàng hoàng phát hiện cha tử vong bất thường cạnh đầm sen, vẫn đắp chăn như đang ngủ Thời điểm phát hiện tử vong, người đàn ông này vẫn nằm trên giường, đắp chăn như đang ngủ, xe máy vẫn để bên trong lều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-sinh-lop-10-i-hoc-roi-mat-tich-tam-giu-hinh-su-nguoi-ban-trai-652308.html