Liên quan đến vụ việc bé gái bị bạo hành tử vong ở Hà Nội, hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án.

Nhiều ngày qua, thông tin bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong tại Hà Nội khiến dư luận không khỏi bức xúc. Nạn nhân là bé N.N.M.M (sinh năm 2017). Tại cơ quan điều tra, N.T.L.A (sinh năm 1991) và N.M.T (sinh năm 1989, chồng thứ 3 của L.A, cùng trú tại phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) đã thừa nhận hành vi bạo hành của mình. Vào ngày 3/4, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an quận Đống Đa, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng này để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin trên Gia đình & Xã hội, khi bắt giữ cặp đôi này, công an phát hiện L.A và T. tàng trữ trái phép chất ma túy trong nhà. Tại cơ quan công an, cả hai khai đều nghiện ma túy đá. Dù không có mâu thuẫn gì trong cuộc sống, cặp đôi vẫn thường xuyên đánh đập, bạo hành bé M. Trong đó, đỉnh điểm của những trận đòn bắt đầu từ ngày 29/3 đến 30/3. Chân dung cặp đôi bạo hành bé gái 3 tuổi đến tử vong - Ảnh: Internet Cụ thể, vào khoảng 8 giờ sáng 29/3, M. đòi ăn bánh gạo và nhìn T. Cho rằng M. lườm mình nên gã cha dượng đã đánh bé rồi lấy chiếc chậu ra bắt nạn nhân quỳ ở đó. Lúc này, T. yêu cầu L.A ngồi trông, không cho bé M. ngủ hay ăn uống gì cho đến khi bé chịu xin lỗi. L.A chẳng những không ngăn cản hành động của chồng mà còn đánh con gái thêm.

Khi nhìn thấy con ngủ gật, người mẹ kéo tai, bắt con dậy thậm chí còn dùng kim đâm vào tay con. Đến chiều cùng ngày, T. đã nhiều lần đánh bằng tay, cán chổi để bắt bé M. xin lỗi. Vì bé không chịu làm theo nên cặp vợ chồng này tiếp tục bắt bé quỳ chịu phạt, không cho ăn uống gì và đánh đập không ngừng. Trước khi nạn nhân qua đời, cặp đôi này đã bạo hành bé M. nhiều lần - Ảnh: Internet Trong khi bé gái vẫn tiếp tục quỳ thì 2 vợ chồng thản nhiên ngồi ăn cơm. Rạng sáng 30/3, bé M. xin được uống sữa thì cả hai chẳng những không cho mà còn đánh thêm. Đến sáng cùng ngày, thấy bé M. mệt, nóng nên cặp vợ chồng này đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. L.A và T. còn bàn nhau khai bé bị ngã nên mới bị thương. Hình ảnh bé gái bị bạo hành tử vong khiến ai nấy đều không khỏi xót xa - Ảnh: Internet Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm cho thấy bé M. tử vong do chấn thương sọ não với nhiều vết thương ở vùng đỉnh và thái dương sưng nề, tụ máu, chảy máu não, gãy răng, đùi tụ máu…

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