Nhiều ngày qua, thông tin bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong tại Hà Nội khiến dư luận không khỏi bức xúc. Nạn nhân là bé N.N.M.M (sinh năm 2017). Tại cơ quan điều tra, N.T.L.A (sinh năm 1991) và N.M.T (sinh năm 1989, chồng thứ 3 của L.A, cùng trú tại phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) đã thừa nhận hành vi bạo hành của mình.

Vào ngày 3/4, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an quận Đống Đa, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng này để điều tra hành vi giết người.