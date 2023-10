Vợ đòi ly hôn, gã đàn ông Gia Lai 'tưới' xăng lên 2 con ruột đe doạ tự thiêu, tin nhắn cuối cùng được tiết lộ khiến ai cũng 'lạnh sống lưng'

Nguyên nhân dẫn đến hành vi này là do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng. Sau khi vợ đòi ly hôn, đối tượng Nguyễn Văn Linh không can tâm nên đã mua xăng và đưa 2 con ruột vào nhà nghỉ rồi đe dọa vợ sẽ tự thiêu nếu không hàn gắn tình cảm.

Theo báo Gia Lai, chiều 12/7, cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Linh (SN 1988, trú tại phường Hoa Lư, TP.Pleiku) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Lực lượng Công an giải cứu 2 cháu nhỏ an toàn - Ảnh: Dân Việt

Nhận định tình thế đang nguy hiểm, lực lượng Công an TP. Pleiku nhanh chóng dùng công cụ hỗ trợ để phá cửa phòng và dùng bình cứu hỏa để dập lửa kịp thời. Khi ngọn lửa được khống chế, Linh lại tiếp tục đổ xăng lên người 2 con nhỏ để dọa tiếp tục châm lửa. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ được đối tương Linh và đưa 2 cháu bé ra ngoài an toàn.

Sau khi xem xét điều tra, Công an TP.Pleiku nhận định, hành động của Linh có dấu hiệu của hành vi giết người khi trực tiếp đổ xăng lên người 2 cháu nhỏ và dùng bật lửa đốt khi lực lượng công an phá cửa tiếp cận. Chính vì vậy, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Pleiku đã chuyển hồ sơ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý theo thẩm quyền.