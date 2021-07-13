Vợ đòi ly hôn, gã đàn ông Gia Lai 'tưới' xăng lên 2 con ruột đe doạ tự thiêu, tin nhắn cuối cùng được tiết lộ khiến ai cũng 'lạnh sống lưng'

Do mâu thuẫn vợ chồng, đối tượng Nguyễn Văn Linh đã "tưới" xăng lên người 2 con ruột để đe dọa vợ. Hắn nhắn tin cho vợ rằng: "Không sống được cùng nhau thì sẽ chết cùng nhau, nhìn mặt lần cuối đi".

Theo báo Gia Lai, chiều 12/7, cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Linh (SN 1988, trú tại phường Hoa Lư, TP.Pleiku) để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân dẫn đến hành vi này là do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng. Sau khi vợ đòi ly hôn, đối tượng Nguyễn Văn Linh không can tâm nên đã mua xăng và đưa 2 con ruột vào nhà nghỉ rồi đe dọa vợ sẽ tự thiêu nếu không hàn gắn tình cảm.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh tại cơ quan Cảnh sát Điều tra - Ảnh: Dân Việt Cụ thể, theo thông tin của Dân Việt, trước đó, trưa ngày 2/7, Công an TP. Pleiku nhận được tin báo của chị L. T. T. L. - vợ của Linh (SN 1993, ngụ phường Hoa Lư, TP.Pleiku) về việc bị đối tượng Linh đe doạ sẽ tự thiêu cùng 2 con ruột (SN 2014 và 2019) nếu chị L. không đến gặp mặt tại nhà nghỉ trên đường Tô Vĩnh Diện (tổ 3, phường Hoa Lư, TP.Pleiku). Tin nhắn của Linh gửi đe dọa chị L. rằng: "Không sống được cùng nhau thì sẽ chết cùng nhau, nhìn mặt lần cuối đi". Sau khi tin báo, Công an TP.Pleiku lập tức đã có mặt tại hiện trường để lên kế hoạch giải cứu 2 cháu nhỏ. Khi được cơ quan chức năng yêu cầu mở cửa, đối tượng Linh vẫn cố thủ trong phòng nhà nghỉ và liên tục yêu cầu được gặp mặt nói chuyện với vợ. Thế nhưng, khi chị L. đến Linh vẫn không chịu mở cửa. Linh nghĩ chị L. sẽ không chấp nhận hàn gắn tình cảm với mình nên quyết định đổ xăng xuống sàn nhà châm lửa tự thiêu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Lực lượng Công an giải cứu 2 cháu nhỏ an toàn - Ảnh: Dân Việt Nhận định tình thế đang nguy hiểm, lực lượng Công an TP. Pleiku nhanh chóng dùng công cụ hỗ trợ để phá cửa phòng và dùng bình cứu hỏa để dập lửa kịp thời. Khi ngọn lửa được khống chế, Linh lại tiếp tục đổ xăng lên người 2 con nhỏ để dọa tiếp tục châm lửa. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ được đối tương Linh và đưa 2 cháu bé ra ngoài an toàn. Sau khi xem xét điều tra, Công an TP.Pleiku nhận định, hành động của Linh có dấu hiệu của hành vi giết người khi trực tiếp đổ xăng lên người 2 cháu nhỏ và dùng bật lửa đốt khi lực lượng công an phá cửa tiếp cận. Chính vì vậy, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Pleiku đã chuyển hồ sơ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý theo thẩm quyền.

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