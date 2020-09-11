Vinamilk trồng cây tại các địa danh lịch sử mang lại giá trị tinh thần và lợi ích thiết thực

Hiện nay di tích lịch sử này là một trong những địa chỉ đỏ, một điểm văn hóa lớn, nơi giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ của tỉnh và cả nước.

Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Nà Tu là nơi bắt nguồn của 4 câu thơ nổi tiếng: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên” đã được Bác Hồ đề tặng.

Năm 2018, Khu di tích Nà Tu, tỉnh Bắc Kạn là nơi “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” trồng hàng trăm cây xanh như ngọc lan, cây sấu… Mới hơn 2 năm, cây đã bén rễ khoẻ khoắn, xoè tán che bóng mát cho những đoàn khách đến đây dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và thanh niên xung phong.

Di tích lịch sử Nà Tu với cảnh quan xanh mát là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan (hình: Tổng cục du lịch)

Chị Nguyễn Thị Hằng, hướng dẫn viên Khu di tích lịch sử Nà Tu, tỉnh Bắc Cạn, là người gắn bó với công việc ở khu di tích lịch sử Nà Tu hàng ngày, mỗi ngày hướng dẫn các đoàn đến tham quan khu di tích cho biết: ““Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” và Vinamilk đã giúp trồng thêm nhiều cây xanh, tạo môi trường cảnh quan cho khu di tích và góp phần làm cho khu di tích trở nên trong lành, mát mẻ. Các du khách khi đến tham quan cảm thấy gần gũi với thiên nhiên hơn, cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn và những người dân ở đây cũng được hưởng lợi rất nhiều từ những bóng mát cây xanh”.

Ảnh minh họa: Internet

Bóng mát của những hàng cây xanh theo chân du khách trên những con đường đến tham quan Khu di tích Pác Bó, Cao Bằng

Mỗi địa danh lịch sử trên cả nước đều có những ý nghĩa tinh thần đặc biệt với người dân địa phương cũng như du khách đến thăm, như khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng), nơi có giá trị lịch sử vô cùng quan trọng. Mảnh đất lịch sử này quy tụ nhiều loại cây quý, cây đặc trưng do các địa phương mang về trồng, nhằm gửi gắm tấm lòng tri ân sâu sắc.

Mỗi năm, khu di tích đón hàng chục ngàn lượt khách đến thăm. Vì thế, môi trường xanh, sạch, không gian mát mẻ được Ban Quản lý Khu di tích vô cùng quan tâm, mong muốn lan toả đến cộng đồng nhận thức về tầm quan trọng của cây xanh.

Các em học sinh đến tham quan và vui chơi bên những cây xanh do Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trồng tặng tại khu di tích lịch sử Nà Tu, Bắc Kạn

Ông Đào Văn Mùi, Giám đốc Ban Quản lý các khu di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng cho biết: “Hoạt động trồng cây của “Quỹ 1 triệu cây xanh tại Pác Bó” đã góp phần xây dựng cảnh quan xanh mát cho khu di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng. “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” cũng là ngọn lửa cho tinh thần bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan di tích, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho cộng đồng và đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trồng cây tại Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển, tỉnh Bến Tre

Giá trị tinh thần kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai

Trong hành trình 9 năm của mình, bên cạnh việc trồng cây xanh tại các địa điểm chịu tác động của biến đổi khí hậu, môi trường ô nhiễm, “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” và Vinamilk đã trồng hàng trăm nghìn cây xanh tại các điểm di tích lịch sử nổi tiếng khác trên cả nước.

Có thể kể đến những địa danh như: Đồi Độc Lập và Khu di tích Mường Phăng tỉnh Điện Biên; Tượng đài Quang Trung Nguyễn Huệ, thành phố Huế; Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Khu di tích đoàn tàu không số, tỉnh Bến Tre; Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở tỉnh Quảng Bình; Cột mốc số 0 và khu di tích Tàu không số Vàm Lũng, Rạch Gốc, Đất mũi Cà Mau; Khu vực Tượng đài chiến thắng Núi Bà, tỉnh Bình Định…

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCNVN đã cùng “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” trồng cây tại Mốc tọa độ Quốc gia Mũi Cà Mau.

Tại các địa phương, tất cả các khu di tích lịch sử tại đều được mở cửa để người dân và du khách đến tham quan, không chỉ để tưởng nhớ, tri ân sự hi sinh của thế hệ đi trước mà còn để những lớp trẻ tìm hiểu về lịch sử, cội nguồn của dân tộc.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cho biết: “Không gian, cảnh quan, môi trường, trong đó có cây xanh, đóng một vị trí và vai trò rất quan trọng trong tổng thể của di tích, đó là một phần không thể thiếu, tạo nên nét đặc trưng và giá trị của di tích. Tạo không gian, cảnh quan, môi trường của khu di tích lịch sử, nhằm tạo ra một môi trường sinh thái đặc trưng và hấp dẫn đối với khách tham quan là một trong những hoạt động thiết thực của chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam””.

Chương trình đã trồng nhiều cây xanh tại các khu di tích khác nhau tại Bến Tre, Bình Định, Bắc Cạn, Cao Bằng…nhằm góp phần tạo không gian xanh đặc trưng và hấp dẫn cho các khu di tích

Xác định rõ định hướng này từ ngày đầu thành lập Quỹ, Vinamilk và Ban Điều hành Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” xây dựng kế hoạch cụ thể, lên phương án kỹ càng để quyết định từng loài cây phù hợp với ý nghĩa riêng của từng di tích. Từng loài cây ở đây đều phù hợp với khí hậu, đất đai, có sức sống khỏe, tuổi thọ cao và hơn thế, mỗi cây xanh còn chứa đựng những ý nghĩa về tinh thần và giá trị lịch sử đặc biệt.

Tại khu di tích lịch sử Pác Bó, Cao Bằng, cây xanh do chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trồng tặng luôn được chăm sóc cẩn thận, chu đáo

Nghệ sỹ Xuân Bắc, người đã trực tiếp tham gia cùng “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” tại ngã 3 Đồng Lộc, Hà Tĩnh đã xúc động chia sẻ kỉ niệm về bộ phim điện ảnh anh đóng năm 1996 tại đây. Những cảm xúc thiêng liêng khi được quay lại đây vào đúng dịp kỉ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và làm những việc có ý nghĩa, cùng tham gia trồng những cây xanh tại địa danh lịch sử này.

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đã tham gia đồng hành cùng Quỹ 1 triệu cây xanh trong các hoạt động trồng cây tại các địa phương trong nhiều năm qua

Tại những buổi lễ trồng cây trang trọng của “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”, đều có sự tham gia trồng cây của các đoàn viên thanh niên, các em học sinh, và các em vẫn tiếp tục các hoạt động chăm sóc cây xanh trong thời gian sau đó. Mỗi cây xanh được trồng đều mang ý nghĩa gửi gắm sự tri ân đến thế hệ người đi trước, đồng thời lan tỏa những hành động đẹp đến với thế hệ trẻ.

Thêm một cây xanh được trồng không chỉ góp phần làm cho không gian tại các khu di tích lịch sử thêm xanh, sạch, đẹp, mà đó còn là sự kết nối các giá trị lịch sử từ quá khứ đến với con người và cuộc sống hiện tại, từ đó giúp lan truyền những giá trị sống tốt đẹp cho tương lai.

Các em học sinh chụp hình lưu niệm bên những cây xanh vừa trồng trong chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam

“

“Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” là một chương trình hoạt động vì môi trường do Vinamilk và Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp thực hiện.

Trong hành trình 9 năm, Quỹ đi qua 41 địa điểm của 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đến hết năm 2019, “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã trồng được 851.000 cây xanh các loại với tổng trị giá khoảng 11 tỷ đồng.

Dự kiến, Quỹ sẽ cán đích trồng 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trong năm nay.

”