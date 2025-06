Đến 1h15 sáng 5/6, sau gần 2 giờ căng mình giữa lũ dữ, cả 4 nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, trong tình trạng kiệt sức và lạnh run.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 5/6, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an TP.Huế cho biết khuya 4.6 đơn vị đã kịp thời phối hợp ứng cứu 4 người dân mắc kẹt trong dòng lũ chảy xiết.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 4/6, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an TP.Huế nhận tin báo có 4 người dân trú tại xã Hồng Hạ (H.A Lưới) bị mắc kẹt dưới lòng suối A Á, thôn Paring Cân Sâm, xã Hồng Hạ.

Hai giờ căng mình giải cứu 4 người dân giữa dòng lũ xiết - Clip: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường, thời tiết diễn biến xấu, trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, dòng nước lạnh buốt và cuồn cuộn đổ về. Bốn nạn nhân gồm anh Hồ Văn Then (SN 1975), em Hồ Triệu Phú (SN 2009), Vương Quốc Trí và Lê Đình Quân (cùng SN 2010) co ro trên thùng một chiếc xe ben bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết, chờ đợi được giải cứu.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng dây thừng, áo phao, móc neo và các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận vị trí nạn nhân bị mắc kẹt.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế, do tình huống nguy hiểm lần này diễn ra trong điều kiện thời tiết phức tạp, nếu cứu hộ chậm trễ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng do nước lũ tiếp tục dâng nhanh trong đêm.

Công an TP Huế cho biết, đến sáng nay, 4 nạn nhân đã hồi phục sức khỏe, ổn định tâm lý trở lại.

