Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 5/6, ông Và Bá Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn lại xảy ra mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, giao thông ách tắc.

Ông Và Bá Tịnh cho biết thêm, hiện xã và huyện đã cử lực lượng túc trực tại hai điểm đầu sạt lở, cảnh báo nhân dân không qua lại; đồng thời huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra.

Mưa lớn tiếp tục gây thiệt hại tại xã Nhôn Mai - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Xây dựng, trong những ngày qua, khu vực các huyện miền núi biên giới Tương Dương, Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An có mưa to. Đặc biệt, vào các ngày 28, 29/5 và tối 4/6, mưa rất to đã gây sạt lở nghiêm trọng cả ta luy âm và ta luy dương trên quốc lộ 16, đường tỉnh 543B và đường tỉnh 543D.

Quốc lộ 16 có hai vị trí bị chia cắt (tại lý trình Km306+500, Km306+850 thuộc địa phận xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) và một vị trí sạt ta luy âm ăn sâu 1/3 mặt đường tại Km309+570, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến, Sở Xây dựng Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo đơn vị quản lý phối hợp với các địa phương tổ chức đảm bảo giao thông tại các vị trí xảy ra sự cố công trình, sạt lở, đứt đường; đồng thời huy động xe máy và nhân lực triển khai khắc phục đảm bảo giao thông tại các vị trí xảy ra sự cố.

Trên quốc lộ 16 còn có tới 50 vị trí sạt lở taluy dương và một số vị trí sạt trượt ta luy âm. Ngoài ra, mưa lớn còn làm đường tỉnh 543B và 543D xảy ra hàng chục vị trí sạt trượt ta luy dương và xói lở ta luy âm.