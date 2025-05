Người dân Hà Tĩnh xót xa bên ao cá bị mưa lũ nhấn chìm, cá ra sạch, thiệt hại lớn

Chị Hương bần thần kể, hai vợ chồng lấy nhau từ năm 2013. Cuộc sống khó khăn, chồng đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản với hi vọng cải thiện kinh tế gia đình. Thế nhưng, trong quá trình lao động ở xứ người, anh Hải không may bị tai nạn lao động mất đi cánh tay trái.

Nay cá đã đủ trọng lượng gần 3kg/con, gia đình chuẩn bị bắt bán nhưng đang bận thu hoạch lúa mùa chưa bán được thì đêm 24, rạng sáng 25.5, mưa lũ về nhanh, bất ngờ tràn vào trang trại, nước lụt băng bờ ao khiến cá, tôm ra hết, 250 con gà cũng chết sạch, 2 tấn cám thức ăn gia súc mua về dự trữ cũng bị lũ nhấn chìm, hư hỏng, 2 tấn lúa gặt về bị ướt...

“Tính tổng thể, mưa lũ gây thiệt hại cho trang trại của gia đình em khoảng hơn 100 triệu đồng. Vay số tiền lớn, tưởng rằng đợt này thu hoạch cá, bán sẽ tích góp được ít để trả tiền lãi hàng tháng. Vậy mà...”, chị Hương cho biết trên báo Lao Động.

Mất đi cánh tay, sau thiệt hại nặng, nhìn vợ buồn phiền, anh Hải không đành nằm dài than thở mà dậy quét dọn, vệ sinh, chăm sóc đàn lợn 50 con mới nuôi, may mắn không bị chết do mưa lũ.

“Hôm đó nước ngập sâu vào trang trại, may mà ở dãy chuồng nuôi lợn nước chưa ngập, nếu chết mất đàn lợn đó nữa thì không biết bao giờ mới vực dậy được nữa”, anh Hải chia sẻ trên báo Lao Động.

Những bao cám thức ăn gia súc sót lại, còn số lượng lớn đã bị ướt, hư hỏng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lớn xảy ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh kéo dài từ chiều 24/5 tới sáng 25/5, đã gây thiệt hại lớn cho nhiều địa phương.

Lượng mưa tại các trạm đo mưa tự động từ chiều 24/5 đến 12 giờ ngày 25/5 dao động từ 333 - 420 mm. Đặc biệt, tại trạm hồ Kẻ Gỗ (H.Cẩm Xuyên) là 525 mm và trạm hồ Thượng Sông Trí (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lên tới 601,8 mm.

Theo thống kê, mưa lớn khiến hơn 2.250 ha lúa vụ xuân chưa thu hoạch của người dân bị ngập, 2.076 tấn lúa đã thu hoạch bị ướt, 397 ha cây trồng các loại bị ngập. Một số địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ như: H.Cẩm Xuyên có gần 12.000 con gia cầm bị chết, 32 con gia súc bị cuốn trôi; H.Hương Khê có 300 con gà bị chết; H.Kỳ Anh ngập 150 hộ ở xã Kỳ Văn, mức độ ngập từ 0,3 - 1 m; TP.Hà Tĩnh có xã Tân Lâm Hương ngập cục bộ tại một số nhà dân; TX.Kỳ Anh có 3 tàu cá nhỏ bị chìm ở xã Kỳ Lợi.

Riêng tại H.Thạch Hà, mưa lớn đã làm sạt lở, cuốn trôi 10 m phần chân đê của đập Hà (xã Thạch Ngọc). Khối lượng đất bị cuốn trôi khoảng 200 m3. Đập Hà là bàu nước được người dân tự đắp bờ bao khoảng vào năm 1965, với mục đích tạo nguồn phục vụ trạm bơm tưới cho khoảng 25 ha, chiều dài 1.100 m, chiều cao khoảng từ 1,2 - 1,5 m, rộng 3,5 m, không có tràn xả lũ.