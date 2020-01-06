Vào nhà dân xin nước uống, thanh niên hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi

Xã hội 06/01/2020 17:50

Trong lúc ghé vào nhà dân bên đường xin nước uống, nam thanh niên thấy trong nhà chỉ có một mình em M. nên dùng vũ lực khống chế hiếp dâm thiếu nữ.

Mới đây, VKSND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Vũ Linh (SN 1992, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Theo điều tra ban đầu, ngày 31/12/2019, Linh chạy xe máy từ Đồng Nai đi Bình Phước để thăm người thân. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng đi tới địa phận thôn 2 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong) thì khát nước nên ghé vào nhà một người dân bên đường xin nước uống.

Lúc này, trong nhà chỉ có em M. (đã đổi tên, SN 2004) nên Linh nảy sinh ý định hiếp dâm. Linh đẩy em M. vào giường ngủ nhằm giở trò đồi bại. Thiếu nữ chống cự, cắn vào vai buộc Linh thả ra rồi chạy ra đường kêu cứu. Sợ bại lộ, yêu râu xanh chạy ra cửa sau bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an huyện Đắk Glong nhanh chóng bắt giữ được Văn Vũ Linh khi hắn đang lẩn trốn trong rừng.

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Vào nhà dân xin nước uống, thanh niên hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ hiếp dâm thiếu nữ khiến dư luận phẫn nộ.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Trực (SN 1992, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) có mối quan hệ thân thiết với một gia đình ở cùng xã. Trong những lần được nhà này mời tới nhà ăn nhậu, Trực nảy sinh ý định hiếp dâm con gái 17 tuổi của chủ nhà. 

Tối 2/8, Trực đột nhập vào phòng ngủ của thiếu nữ rồi dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi đồi bại. Do cha của nạn nhân đang ngủ say nên không hay biết.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo công an. Căn cứ vào kết quả giám định từ Viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an tại Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin có đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trực.

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