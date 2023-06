Người dân tại khu phố 9, TT. Chư Sê đến đưa tiễn chật trong sân nhà. Bà Vũ Thị Trà (bà nội của 3 đứa trẻ) vang lên từng hồi tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn. Được biết, 3 đứa con của đôi vợ chồng xấu số lần lượt là Phạm Vũ Phúc A. (8 tuổi); Phạm Vũ An Nhiên (2 tuổi) và một bé trai 10 tháng tuổi vẫn đang bú ngón tay chùn chụt, say sưa ngủ trong lòng của người bác ruột.

Chiều tối, tôi đang ôm con bé 10 tháng tuổi chơi thì nghe tin 2 em bị nạn trên đường về nhà bà nội. Lúc ấy ai cũng rụng rời. Chúng tôi chạy xe xuống thì thấy thi thể của hai em vẫn nằm ở đường không nhúc nhích. Lúc ấy chúng tôi đưa em lên xe rồi đi bệnh viện. Khi lên bệnh viện ở tỉnh thì em Minh đã không qua khỏi. Gia đình chỉ hi vọng vào em Tuấn vì bác sĩ lúc này tiên liệu còn khoảng 20% có thể còn hi vọng.

Gia đình chia nhau thức trắng đêm. Sau khi đưa thi thể em Minh về đến nhà lúc rạng sáng, hai giờ đồng hồ sau, em Tuấn cũng trút hơi thở cuối cùng. Mọi thứ đột ngột quá. Chỉ trong 2 h đồng hồ, gia đình chúng tôi đón thi thể 2 người con. Khâm liệm cho em dâu xong rồi khâm liệm cho em trai gia đình chúng tôi chứng kiến những vết thương. Hai em ra đi chắc là đau đớn lắm”.



Cháu bé 10 tháng tuổi bú ngón tay ngủ trong lòng người bác ruột - Ảnh: ANGT.vn

Liên quan đến vụ TNGT, bà Vũ Thị Trà cũng cho biết thêm, con trai bà hiếm khi uống rượu bia. Sống rất có trách nhiệm với gia đình. Là người chồng, người cha chịu thương chịu khó: “Nó khởi nghiệp kinh doanh nhưng thất bại. Vợ chồng nó đã bán nhà bán đất nhưng luôn cố gắng vươn lên. 4 năm trước, khi công việc kinh doanh thất bại, cả hai vợ chồng mở cơ sở sản xuất bún ở khu vực thác Phú Cường (Ia Pah, Chư Sê) cách nhà chưa tới 10km.

Cả hai vợ chồng cứ đều đặn buổi ngày nghỉ ngơi. Chiều đến cơ sở nhào bột, rồi khoảng 20h tối về nhà ngủ nghỉ chăm lo cho con cái. 12 h đêm lại lọ mọ chạy xuống làm bún rồi đi bỏ bún. Kết thúc công việc là về nhà nội để nghỉ ngơi...

Và rồi, đêm 26/6, gia đình ấy đã chẳng thể đoàn tụ. Khi được hỏi về việc chăm lo tương lai cho 3 cháu nhỏ, bà Vũ Thị Trà cho biết: “Gia đình đã họp bàn để lo cho các cháu. Các cháu đều được tôi chăm lo từ nhỏ nên gia đình thống nhất để tôi chăm lo cho các cháu. Nội ngoại sẽ chăm lo cho các cháu, sẽ bù đắp cho các cháu”.

Hiện trường của vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của đôi vợ chồng trẻ - Ảnh: báo Gia Lai

Theo thông tin của báo Gia Lai, Chiều 27/6, Công an huyện Chư Sê cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 26/6 tại Km 175+700 m trên quốc lộ 25 đoạn qua thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Vào thời điểm trên, anh Siu Quên (SN 2003, trú tại làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê) điều khiển xe máy BKS 81P4-3775 lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng từ Chư Sê đi Phú Thiện. Khi đến Km 175+700 m đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81D6-000.71 lưu thông theo hướng ngược lại do anh Phạm Văn Tuấn A. (SN 1992, trú tại tổ 9, thị trấn Chư Sê) điều khiển, chở theo vợ là chị Vũ Thị Ngọc M. (SN 1992).



Cú va chạm khiến 2 vợ chồng anh Tuấn A. nguy kịch và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhưng khi đến bệnh viện, chị Ngọc Minh đã không qua khỏi. Đến khoảng 4 giờ ngày 27/6, anh Tuấn Anh cũng đã tử vong với vết thương vỡ xương chậu, dập ngũ tạng.



Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Sê đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và làm việc với những người liên quan.

Bước đầu xác định, đoạn đường xảy ra tai nạn là đường nhựa 2 chiều, bề mặt rộng 6,7 m. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn đường trên không có ánh sáng đèn đường. Qua kiểm tra cũng phát hiện anh Siu Quên điều khiển xe không có giấy phép lái xe, đặc biệt có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức rất cao là 0,98 miligam/lít khí thở. Đối với vợ chồng nạn nhân thì anh Tuấn Anh có giấy phép lái xe và cả 2 đều đội mũ bảo hiểm.