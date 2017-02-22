UBND Q.1 ra quân xử phạt xe biển số xanh

Sáng 22.2, UBND Q.1 (TP.HCM) tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn với sự tham gia của cả trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng trật tự đô thị, Công an Q.1. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1, phụ trách đô thị, trực tiếp xuống các tuyến đường chỉ huy đợt ra quân.

Đặc biệt, trong đợt ra quân lần này, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, xử phạt các xe ô tô biển số xanh vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày (22.2), Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé) và một số tuyến đường thuộc P.Nguyễn Thái Bình và phát hiện nhiều ô tô đậu lấn chiếm lòng lề đường.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đoàn kiểm tra phát hiện, lập biên bản xử phạt 5 ô tô biển số xanh, 2 ô tô biển trắng đậu trên vỉa hè, gây cản trở giao thông.

Ở một số tuyến đường thuộc địa bàn P.Nguyễn Thái Bình, Đoàn kiểm tra cũng phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều ô tô khác đậu trên vỉa hè.

Theo ông Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1, trong thời gian tới, UBND Q.1 tiếp tục thường xuyên kiểm tra, xử phạt những trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường; đặc biệt là đậu xe trên vỉa hè, bán hàng rong, tiểu bậy.

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