Theo trang này đưa tin, người đàn ông này là một cựu chiến binh, tên Huang Mingquan 75 tuổi, sống ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Được biết, trước đó sức khỏe của ông đã rất yếu, mọi người trong gia đình đều chuẩn bị sẵn tâm lý tiễn ông ra đi.

Khi phát hiện cha mình ngừng thở, tay chân lạnh dần người con trai đã thông báo với họ hàng và chuẩn bị làm đám tang cho cha mình. Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị mang quan tài đem chôn thì ông đã bật nắp quan tài ngồi dậy, ngơ ngác hỏi con mình: “mọi người đang làm gì vậy? Đang tổ chức đám tang cho tôi hay sao?”.

Trước khi ông mở nắp quan tài ngồi dậy, mọi người đã chuẩn bị sẵn những vòng hoa, vật dụng trang trí, đồ tang, biểu ngữ và hầu hết người thân trong gia đình đều đã tập hợp lại chuẩn bị đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều hàng xóm xung quanh sau khi hay tin cũng đã tìm đến để chia buồn cùng với gia đình.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi đưa ông vào quan tài thì 8 giờ đồng hồ sau đó, mọi người sẽ mang ông đến nơi chôn cất đã được gia đình chuẩn bị trước đó.

Khi ông vừa tỉnh dậy, mọi người đều cảm thấy hốt hoảng và bất ngờ. Nhưng ngay lập tức, người con đã tiến đến đỡ cha mình từ quan tài ra ngoài để ông nghỉ ngơi.

Sau khi tỉnh dậy, sức khỏe của ông Huang tuy vẫn còn yếu nhưng sau khi tịnh dưỡng hai ngày thì tình trạng của ông đã hồi phục hơn rất nhiều. Hiện gia đình vẫn đang theo dõi và mời bác sĩ đến thăm khám sức khỏe cho người thân của mình, họ hy vọng sức khỏe ông có thể bình phục lại như bình thường.

Khi trả lời phóng viên về sự việc xảy ra với gia đình mình, người con cho biết ông đã rất hạnh phúc và bất ngờ khi cha mình tỉnh dậy. Mặc dù gia đình đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ rất lâu, nhưng khi hay tin ông mất thì họ vẫn cảm thấy rất đau buồn, nên đây là niềm vui đối với cả dòng họ.

Khi tin tức này được lưu truyền trên mạng xã hội, đã thu hút được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. “Điều này thật khó tin, làm sao ông ấy có thể tỉnh dậy sao khi ngừng thở?”, “hy vọng ông cụ sẽ mau chóng khỏe lại, nhưng mà làm thế nào chuyện này có thể xảy ra vậy?”, một số bình luận của cư dân mạng.