Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại TT.Tiên Điền (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh), thượng úy Trần Trung Hiếu - cán bộ công an hy sinh trong vụ bắt người mua ma túy từ nhỏ đã ước mơ khoác lên mình màu áo lực lượng Công an nhân dân để giữ gìn bình yên cuộc sống.

Theo thông tin từ Thanh Niên, Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an hy sinh khi thi hành nhiệm vụ bắt người mua ma túy, để lại người vợ và 2 con thơ dại.

Vào năm 2017, trung sĩ Hiếu thi đậu vào chuyên ngành Điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân theo hệ vừa học, vừa làm. Trong quá trình công tác, do lập nhiều thành tích nên trung sĩ Hiếu liên tục được cấp trên thăng cấp quân hàm. Đến tháng 7.2018, anh được điều động về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Xuân Hồng với quân hàm thượng úy.

Từ mơ ước ấy, anh đã cố gắng học tập và đậu vào hệ trung cấp của trường Cao đẳng An Ninh. Sau khi tốt nghiệp, trung sĩ Hiếu được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Nghi Xuân. Tại đây, Hiếu cùng đồng đội đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần gìn giữ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Thượng úy Trần Trung Hiếu sau thời gian được đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng đã hy sinh ở tuổi 30 - Ảnh: Thanh Niên

Trong suốt 5 năm qua, thượng úy Hiếu cùng với đồng đội tại Công an xã Xuân Hồng đã tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo ANTT trên địa bàn, được nhân dân quý mến.

Đại úy Lê Hoàng Hà, Trưởng Công an xã Xuân Hồng cho biết, thượng úy Hiếu là cán bộ luôn sâu sát và tham mưu nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trên địa bàn.

"Khi được phân công nhiệm vụ ở tổ hình sự, thượng úy Hiếu luôn giữ vững bản lĩnh, ý chí, nhiệt huyết, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Ở đời thường, Hiếu hiền lành, gần gũi, hòa nhã với mọi người, được đồng đội tin mến phục, nhân dân tin yêu", đại úy Hà tâm sự.

Thượng úy Hiếu kết hôn với chị Hà Thị Cẩm Tú (30 tuổi, nhân viên điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa H.Nghi Xuân) vào năm 2018, hiện đã có với nhau hai người con là bé Trần Thủy Ngân (3 tuổi) và Trần Nam Khánh (10 tháng tuổi). Người con đầu do sinh thiếu tháng nên thường xuyên đau ốm, phải nhập viện để điều trị.

Khi biết tin chồng bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ, chị Tú đã khóc cạn nước mắt nhưng vẫn gắng gượng để vay mượn tiền bạc để lo chi phí điều trị.

"Mấy ngày anh Hiếu gặp nạn, dù đau lòng lắm tôi vẫn cố gắng xoay xở để lo tiền viện phí. Gia đình cũng nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh và đồng đội của anh ấy. Tôi chỉ mong anh sớm tỉnh lại để trở về với vợ con, tiếp tục thực hiện những dự định mà vợ chồng đang ấp ủ", chị Tú nghẹn ngào.

Thượng úy Trần Trung Hiếu xuất thân trong một gia đình thuần nông. Anh tốt nghiệp trung cấp an ninh và được phân về Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Xuân - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuy vậy, dù được các bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên thượng úy Hiếu đã hy sinh vào sáng nay (17/11), sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện.

Đại úy Lê Hoàng Hà, Trưởng Công an xã Xuân Hồng nói rằng, thượng úy Hiếu dự định vào đầu năm 2024 sẽ vay mượn để xây một căn nhà riêng cho vợ con sau thời gian dài ở cùng bố mẹ vợ.

"Dự đó đã không thể thực hiện khi người đồng đội của chúng tôi đã anh dũng hy sinh. Chỉ mong vợ con anh ấy sẽ vượt qua được nỗi mất mát vô cùng đau thương này", đại úy Hà buồn bã.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đơn vị đang báo cáo Bộ Công an để đề xuất thăng cấp bậc cho thượng úy Hiếu lên đại úy. Ngành chức năng Hà Tĩnh cũng đang làm hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền phong liệt sĩ cho anh Hiếu.

"Thượng úy Hiếu là cán bộ công an xã có năng lực, bám chắc địa bàn. Sự hy sinh của anh ấy là mất mát rất lớn đối với đơn vị", đại tá Phong chia sẻ.

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, hôm 13/11, thượng úy Trần Trung Hiếu (công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) đang làm nhiệm vụ tại đền Chợ Củi thì phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, ngụ xã Xuân Hồng) nghi mua bán trái phép chất ma túy.

Thượng úy Hiếu áp sát để bắt quả tang thì bất ngờ bị Bảo dùng kéo đâm vào cổ và vùng ngực dẫn đến bị thương rất nặng.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an xã Xuân Hồng cùng người dân nhanh chóng đưa thượng úy Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Song, do tình trạng nguy kịch nên anh Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Suốt 4 ngày qua, đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và ê kíp bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cùng hàng chục chiến sĩ công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có cùng nhóm máu AB đã có mặt tại bệnh viện nỗ lực truyền máu, song anh Hiếu vẫn không qua khỏi.

Vào ngày 16/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Trọng Gia Bảo để điều tra về hành vi "giết người".

Bảo khai nhận do sử dụng cỏ Mỹ thời gian dài, thần kinh không ổn định nên đã dùng kéo đâm trọng thương thượng úy Hiếu khi bị phát hiện nhận "hàng" từ một người khác.