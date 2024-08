Thành phố Lào Cai ngập sâu cả mét sau cơn mưa như trút, giải cứu hơn 10 trẻ mầm non mắc kẹt tại trường

Theo thông tin từ báo Công Thương, chiều 30/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng vừa phối hợp với chính quyền địa phương phường Pom Hán, thành phố Lào Cai giải cứu hơn 10 trẻ mầm non mắc kẹt trong nước lũ.

Giải cứu hơn 10 trẻ mầm non mắc kẹt trong nước lũ. Ảnh: Công Thương.

Ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to tại khu vực phường Pom Hán gây ngập úng, ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng của nhân dân. Trong đó, trường Mầm non Hoa Ban bị ngập sâu do nước lũ ở suối tràn về khiến nhiều giáo viên không kịp trở tay, hàng chục trẻ em bị mắc kẹt trong nước lũ.