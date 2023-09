Hùng vừa bị cơ quan công an khởi tố về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Một trong những bé gái bị hiếp dâm là cháu họ và con ruột của đối tượng.

Trao đổi với báo chí, cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng (44 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó vào chiều 9/10, gia đình phát hiện bé gái bị hiếp dâm nên trình báo sự việc đến cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai vào ngày xảy ra sự việc, đối tượng đi bắt ốc ngang nhà trọ thì thấy bé K. (sinh năm 2006, cháu họ của Hùng) nằm võng nên đã nảy sinh ý định đồi bại.

Gia đình phát hiện bé gái bị hiếp dâm nên trình báo sự việc đến cơ quan công an - Ảnh: Internet

Trong lúc gã đang thực hiện hành vi đồi bại ở bờ kênh vắng người thì bị người nhà nạn nhân phát hiện. Theo thông tin trên Vietnamnet, đối tượng còn khai cách đây khoảng 3 năm đã giao cấu với một bé gái khác sinh năm 2008 tại huyện Gò Dầu. Không chỉ vậy, Hùng còn nhiều lần giở trò đồi bại với con gái ruột dẫn đến mang thai.

Thời gian qua, nhiều vụ việc cha hiếp dâm con gái được phát hiện khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Cách đây không lâu, thông tin bé gái 15 tuổi khiếm thị và chậm phát triển trí tuệ bị chính cha ruột hiếp dâm dẫn đến sinh con khiến nhiều người phẫn nộ.

Bé gái 15 tuổi bị cha ruột hiếp dâm đến mang thai - Ảnh: Internet

Theo đó, vào tháng 3 nhà trường không thấy em N.T.T.H (sinh năm 2004, ngụ xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, Phú Thọ) đến trường nên tìm đến nhà. Tại đây, các thầy cô phát hiện em mang thai và trình báo sự việc đến cơ quan công an. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định cha đứa trẻ là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1981) cũng chính là cha ruột của em H. Sau đó, đối tượng đã bị công an tỉnh Phú Thọ bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

