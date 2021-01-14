Quen qua Facebook, thanh niên chở bé gái 13 tuổi đi nhậu rồi quan hệ nhiều lần

Sau khi nhậu xong, nam thanh niên giao cấu với bé gái 13 tuổi nhiều lần. Gia đình nạn nhân phát hiện sự việc đã trình báo công an.

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Trung (18 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi.

Quen qua Facebook, nam thanh niên giao cấu với bé gái 13 tuổi - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo thông tin trên Công Lý, Trung quen biết với cháu Q. (13 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng) qua mạng xã hội. Đầu tháng 11/2020, Trung rủ cháu Q. đi chơi, sau đó Trung đến trường đón và đưa bé gái về nhà bạn.

Tại đây, Trung cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu. Sau khi nhậu xong, Trung đã quan hệ tình dục với cháu Q. 2 lần. Sáng hôm sau, Trung chở Q. về lại trường học thì bị gia đình nạn nhân phát hiện.

Sau khi biết chuyện Trung quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi, gia đình đã tố cáo sự việc lên cơ quan công an. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Cách đây ít ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phương (23 tuổi, trú huyện Hiệp Hòa) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm thiếu nữ quen qua mạng.

Trước đó, Phương dùng nick Facebook có tên "Đình Phong" làm quen với N.T.H.T (16 tuổi, trú cùng huyện). Sau thời gian trò chuyện, khoảng 20 giờ 30 tối 5/1, Phương gọi điện hẹn T. tới khu đất vắng thuộc địa phận xã Hùng Sơn (huyện Hiệp Hòa) để hẹn hò.

Tại đây, Phương đòi quan hệ tình dục nhưng T. không đồng ý. Thấy vậy, Phương đe dọa trong cốp xe có dao. Nếu thiếu nữ không cho quan hệ, Phương sẽ dùng dao giết T.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Phương lấy điện thoại chụp ảnh nạn nhân trong tình trạng không mảnh vải che thân rồi lái xe bỏ đi.

Gia đình phát hiện T. có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. Sau khi thiếu nữ 16 tuổi kể lại mọi chuyện, gia đình đã trình báo công an.

Bị ngăn bán đất có mộ ông bà để trả nợ cờ bạc, con trai đánh đập, dọa giết cha Sau khi đánh đập cha ruột dã man vì không chịu bán phần đất có mộ ông bà, Thái còn viết giấy dọa giết cha.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quen-qua-facebook-thanh-nien-cho-be-gai-13-tuoi-di-nhau-roi-quan-he-nhieu-lan-393372.html