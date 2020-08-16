Quảng Trị: Người phụ nữ mang giường lên ủy ban xã gây rối vì bị yêu cầu cách ly 14 ngày

Bị yêu cầu cách ly 14 ngày, người phụ nữ này phản đối, đem theo giường xếp lên ủy ban xã để nằm và gây rối.

Trao đổi với báo chí, UBND xã Triệu Thuận (Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết đơn vị này đang xin ý kiến cấp trên về phương án xử lý một người phụ nữ chống đối, gây rối khi bị yêu cầu cách ly.

Theo đó, người phụ nữ này là bà N.T.H.H (63 tuổi, trú thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận). Trước đó, bà H. từng nhập viện điều trị tại khu nhà G Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - nơi mà ca bệnh 832 và 904 từng điều trị, các bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 750 và 833 cũng từng đến. Từ ngày 9/8, khu nhà này đã được phong tỏa tạm thời.

Bà H. từng đến điều trị tại khu nhà G Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - Ảnh: VTC

Ngày 13/8, bà H. được cho xuất viện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Triệu Thuận quyết định yêu cầu người phụ nữ này tự cách ly tại nhà từ ngày 14 đến 27/8.

Tuy nhiên, bà H. không đồng ý với quyết định trên. Người phụ nữ này đã đến trụ sở UBND xã gây rối, thậm chí còn mang theo giường xếp, nằm lì tại trụ sở xã, phản đối cách ly.

Theo thông tin trên VTC, sau khi được chính quyền, vận động và giải thích thì hiện bà H. đồng ý thực hiện cách ly tại nhà trong thời gian là 14 ngày.

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