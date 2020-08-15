Hải Phòng: Chú rể và bố bị điện giật tử vong thương tâm khi đang dựng rạp cưới

Xã hội 15/08/2020 21:36

Trong lúc đang dựng rạp đám cưới, hai bố con chú rể bị điện giật tử vong. Sau khi nhận được hung tin, cô dâu tức tốc về nhà trai để tổ chức tang lễ.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Động, chủ tịch UBND phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 bố con chú rể bị điện giật tử vong khi dựng rạp cưới.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng 14/8, trong lúc căng bạt, kéo dây dựng rạp chuẩn bị làm đám cưới cho con trai, ông T.V.T. (sinh năm 1958, tổ dân phố Quảng Luận 1, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng) nhìn thấy dây điện vướng vào bạt và giàn hoa mướp ở sân nên đã dùng tay để kéo dây.

Dây điện lâu ngày bị hở và gặp mưa nên khi vừa kéo dây, ông T. bị điện giật, ngã xuống đất tử vong. Một lúc sau, thấy bố nằm bất tỉnh dưới nền đất, anh T.H.H. (sinh năm 1988) vội chạy lại để đỡ thì bị giật dẫn đến thiệt mạng.

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Chú rể và bố ruột bị điện giật tử vong khi dựng rạp cưới khiến ai cũng đau lòng - Ảnh: Internet

Được biết, hôm nay (15/8) là ngày gia đình chú rể đưa dâu về nhà nhưng lại xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến động viên chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Nhận được hung tin, cô dâu từ tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp tốc về nhà trai để cùng người thân lo tang lễ. 

Cử hành trọng thể lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Cử hành trọng thể lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

12h30 ngày hôm nay (15/8), lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng diễn ra vào 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

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Từ khóa:   Hải Phòng tai nạn đau lòng tử vong khi dựng rạp cưới

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