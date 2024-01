Sau khi đâm bố vợ, con rể vào phòng lấy chai thuốc trừ sâu uống tự tử nhưng được công an xã đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo VietNamNet, năm 2014, người con rể tên Long kết hôn với chị T.T.T.N. (SN 1995), về ở cùng nhà với bố mẹ vợ là ông T.V.L. (SN 1963) và bà V.T.E. (SN 1965) tại thôn Thu Bồn Đông.

Long, bị bệnh động kinh không làm được việc nặng, thường đi chơi đến khuya mới về, không chăm lo vợ con. Ông L. hay chửi bới, la rầy, dọa đuổi Long ra khỏi nhà nên hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 13/6/2023, Long mua một chai thuốc trừ sâu với ý định sau khi giết ông L. sẽ uống thuốc tự tử.

Con rể đâm cha vợ vì mâu thuẫn. Ảnh: VietNamNet

Đến trưa cùng ngày, ăn cơm xong, ông L. lên phòng khách nằm xem ti vi. Lúc này, Long dùng con dao dài 33cm đâm vào ngực bố vợ. Phát hiện sự việc, bà E. chạy đến can ngăn, dẫn ông L. chạy ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, ông L. bị đâm với thương tích 17%.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Long 12 năm tù về tội “Giết người”.

Cũng theo Báo Tiền Phong, tại tỉnh TT-Huế ngày 11/1, Công an thị xã Hương Trà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoài Châu (SN 1977, trú tại tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Châu đi nhậu về và ghé qua nhà bố ruột ở cùng tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, để tìm vợ con. Thấy con trai say rượu, người bố đuổi Châu về nhà nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau khi được mọi người khuyên can, Châu bỏ đi.

Hung khí nguy hiểm trong các vụ án. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến buổi chiều cùng ngày, khi thấy bố ngồi trước sân nhà, Châu cầm dao xông đến tấn công. Châu dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ và tay bố mình, gây thương tích với tỷ lệ thương tật 12%.

Được biết, Nguyễn Hoài Châu vừa mới ra tù về tội giết người, chưa được xóa án tích lại tiếp tục gây án.

Bình Dương: Thương tâm người đàn ông cứu em họ bị điện giật tử vong Công an đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân hai người bị điện giật trong cửa hàng bán hải sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-nam-mau-thuan-voi-bo-vo-con-re-dung-dao-am-trong-thuong-644074.html