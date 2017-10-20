Nữ trung tá công an về hưu 14 năm dựng lều sống cạnh mộ cha mẹ, ngày ngày lo hương khói

Xã hội 20/10/2017 11:56

Là trung tá công an về hưu, bà Phạm Hải Huệ (68 tuổi) sống tại xóm 3, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh không chọn cách sống hưu trí như bao đồng đội khác mà quyết định dựng lều sống cạnh mộ cha mẹ mình để tiện bề chăm sóc, lo hương khói hàng ngày.

Sống ẩn mình bên mộ cha mẹ

Bà Huệ là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 8 tuổi, mẹ mất, cha nuôi bà ăn học cho đến khi trưởng thành. Vốn thông minh, học giỏi, bà thi đậu vào ngành công an, làm việc tại quê nhà Hà Tĩnh, sau đó chuyển công tác ra tỉnh Bắc Ninh.

Nữ trung tá công an về hưu 14 năm dựng lều sống cạnh mộ cha mẹ, ngày ngày lo hương khói - Ảnh 1
Bà Huệ nguyên là trung tá công an công tác tại tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Internet

Khi đã ổn định công việc, bà Huệ đón cha ra sống cùng để tiện chăm sóc. Một thời gian sau cha bà qua đời. Năm 2003, nhận được quyết định nghỉ hưu trên tay cũng là lúc bà đưa hài cốt cha về chôn cạnh mộ mẹ, dựng một túp lều nhỏ kế bên, căng bạt rồi sống luôn ở đó đến nay.

Con đường dẫn vào bãi tha ma nơi bà Huệ ở chỉ có độc một lối mòn, cỏ dại mọc um tùm hai bên lối đi, quang cảnh hoang vu, lạnh lẽo dễ khiến người ta sởn gai ốc. Ngoài 2 ngôi mộ của cha mẹ bà, nơi đây còn có hơn 15 ngôi mộ, phần lớn là mộ vô danh và một ngôi đền với hình thù kỳ lạ.

Nữ trung tá công an về hưu 14 năm dựng lều sống cạnh mộ cha mẹ, ngày ngày lo hương khói - Ảnh 2
Con đường dẫn vào bãi tha ma nơi bà Huệ sinh sống - Ảnh: Internet

Hàng ngày, bà quanh quẩn ra vào quanh khu nghĩa địa. Bà đã xây lại hai ngôi mộ của cha mẹ và những ngôi mộ khác cho tươm tất, khang trang bằng tiền lương hưu dành dụm.

Nữ trung tá công an về hưu 14 năm dựng lều sống cạnh mộ cha mẹ, ngày ngày lo hương khói - Ảnh 3
Ngôi mộ của cha mẹ bà nằm cạnh nhau - Ảnh: Internet

Mặc cho mọi người can ngăn, bà sống cô độc một mình, tách biệt với thế giới bên ngoài. Làm bạn với bà là 20 con mèo và 4 con bò nuôi cạnh chỗ ngủ. Khoảng 0 giờ tối mỗi ngày, bà đi khắp bãi tha ma cắt cỏ về cho bò ăn. Người dân trong làng kể, thỉnh thoảng nhìn thấy bà một mình trong đêm tối, họ không dám ra ngoài quá 10 giờ đêm.

Những ngày lễ, bà thường mang hương hoa đặt lên tất cả các ngôi mộ. Chỗ ngủ của bà chỉ là tấm ni lông mỏng tang trải cạnh ngôi đền. Suốt 14 năm sống cảnh lều bạt tạm bợ nơi nghĩa địa, mặc trên mình những bộ quần áo giản dị, bà Huệ không những không ốm đau mà còn rất mạnh khỏe, tỉnh táo.

“Cho tròn chữ hiếu…”

"Mẹ tôi mất sớm, chỉ còn lại bố nhưng ngày trước tôi chỉ lo công việc nên không có thời gian chăm sóc được gì cho họ, tôi thấy có lỗi nên bây giờ tôi muốn bù đắp lại một phần nào đó", bà Huệ tâm sự với PV Trí Thức Trẻ khi được hỏi lý do vì sao bà lại sống ở bãi tha ma lạnh lẽo này.

Nữ trung tá công an về hưu 14 năm dựng lều sống cạnh mộ cha mẹ, ngày ngày lo hương khói - Ảnh 4
Bà Huệ dựng lều sống cạnh mộ cha mẹ để báo hiếu - Ảnh: Internet

Anh Nguyễn Văn Long, cháu ruột của bà Huệ cho biết, tuy ít tiếp xúc với người lạ nhưng một số người trong làng đến thăm hỏi kể lại bà rất quý mọi người. Thương bà sống cô độc ngoài bãi tha, ai cũng xót xa bảo bà về làng nhưng không thể ngăn cản được.

Bà Lê Thị Thảo - một người dân thôn 3, xã Xuân Phổ chia sẻ với VTC: "Bình thường trong xóm hễ có ai đau ốm, bệnh tật thì bà Huệ cũng đều đến thăm, đám cưới dù không đến được nhưng bà cũng đều bỏ phong bì nhờ người mừng. Nhiều lần xã xuống xem xét, hỗ trợ xây nhà cho bà nhưng bà đều từ chối".

Nữ trung tá công an về hưu 14 năm dựng lều sống cạnh mộ cha mẹ, ngày ngày lo hương khói - Ảnh 5
Người trong làng thỉnh thoảng vẫn ra thăm hỏi bà Huệ - Ảnh: Internet

Suốt 13 năm qua, dù chính quyền địa phương xã Xuân Phổ đề nghị về làng để hỗ trợ xây nhà, bà Huệ vẫn nhất quyết không chịu nghe. Bà kiên quyết làm công việc kỳ lạ này đến hết phần đời còn lại để mong báo hiếu cha mẹ.

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