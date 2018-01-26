Nữ sinh Sài Gòn bị container kéo lê hàng chục mét tử vong thương tâm

Xã hội 26/01/2018 15:23

Sau khi va chạm với xe container chạy cùng chiều, nữ sinh điều khiển xe máy ngã xuống đường, bị kéo lê hàng chục mét tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 7 giờ hôm nay (26/1) tại ngã tư An Sương, phường Trung Mỹ Tây, Q. 12 (TP.HCM).

Thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông (khoảng 35 tuổi, chưa rõ danh tính) điều khiển container mang biển kiểm soát (BKS) 51R – 152.08 chạy theo hướng quốc lộ 1A, hướng từ Q. 12 về Q. Bình Tân.

Nữ sinh Sài Gòn bị container kéo lê hàng chục mét tử vong thương tâm - Ảnh 1
Sau va chạm, thi thể của nữ sinh bị kéo lê gần 10 mét - Ảnh: Thời Đại

Khi tới đoạn ngã tư An Sương, xe container xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 76- T8.77… do một nữ sinh điều khiển. Nạn nhân ngã xuống đường, bị xe container cán ngang người, kéo lê hàng chục mét dẫn đến tử vong. Chiếc xe máy do nữ sinh điều khiển bị bể nát hoàn toàn.

Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển container tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhiều người dân địa phương bức xúc đuổi theo chiếc xe này hơn 1km.

Nhận được thông tin sự việc, Công an quận 12 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

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Sự việc xảy ra vào buổi sáng ngày 18/01, tại ngã ba trước cửa khách sạn Nam Cường, Hải Dương.

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