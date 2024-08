Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cho biết, đang xác minh, điều tra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 làm một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa 15/8, Công an TP Tân An (Long An) vẫn đang phối hợp cùng lực lượng Phòng CSGT Công an Long An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe ô tô 7 chỗ làm một nữ công nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào 6h cùng ngày, chị Huỳnh Thị Nga (43 tuổi, ngụ xã Nhị Thành huyện Thủ Thừa, Long An) là nữ công nhân khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang) điều khiển xe máy 62G1- 197.86 đi làm trên quốc 1 theo hướng Long An đi Tiền Giang.

Hiện trường vụ tai nạn làm nữ công nhân tử vong tại chỗ - Ảnh: PLO

Khi vừa qua nút giao thông Vành Đai TP Tân An và Quốc lộ 1 thuộc Phường Khánh Hậu, TP Tân An thì xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ do nam tài xế điều khiển chạy cùng chiều.

Dẫn tin từ báo Giao Thông, vụ tai nạn khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi gây tai nạn, xe ô tô 7 chỗ đã rời khỏi hiện trường - Ảnh: Giao Thông

Theo người thân của nạn nhân, chị Huỳnh Thị Nga đang đi làm công nhân tại Khu công nghiệp Tân Hương Tiền Giang thì xảy ra tai nạn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Long An thu thập thông tin, trích xuất camera, truy xét bắt giữ tài xế gây tai nạn bỏ chạy.

