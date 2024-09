Đổ mái xong, 9 người cùng nhau dọn dẹp bên dưới giàn giáo thì bất ngờ bê tông mái đổ sập, đè lên 4 người. Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 21/9, Công an huyện Hoa Lư phối hợp với phòng chuyên môn Công an tỉnh Ninh Bình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại xã Ninh An khiến 2 người tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 14h30 cùng ngày. Thời điểm này, anh Đ.X.K. (SN 1989, quê Nam Định, thường trú thôn Xuân Mai, xã Ninh An) thuê một nhóm thợ đến đổ bê tông mái nhà xưởng, giàn giáo cao khoảng 3,5m.

Hiện nay vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: SGGP

Sau khi đổ bê tông, nhóm thợ cùng anh K. và người nhà dọn dẹp bên dưới giàn giáo. Trong lúc mọi người dọn dẹp, bất ngờ giàn giáo và bê tông mái đổ sập đè lên 4 người.

Dẫn tin từ báo Giao Thông, hậu quả, một người thợ tên T.V.L tử vong tại chỗ; ông Đ.X.C (bố đẻ anh K) bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên đã tử vong sau đó.

Các nạn nhân bị thương gồm anh Đ.X.K và ông N.V.T (bố vợ anh K.)

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nhà điều hành của thủy điện ở Lào Cai đổ sập vì đất đá sạt lở, 5 người mất tích, chưa rõ sống - chết Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân có khả năng bị mất tích trong vụ sạt lở sập nhà điều hành ở Thủy điện Đông Nam Á (Lào Cai).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-sap-gian-giao-mai-be-tong-2-nguoi-tu-vong-2-nguoi-bi-thuong-700462.html