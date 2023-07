Theo Báo Pháp luật Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội vào chiều ngày 21/1 đã tuyên bố bị can Nguyễn Trung Huyên đã thừa nhận việc bản thân nhiều lần hành hạ bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình. Cơ quan Công an cũng cho biết, Nguyễn Trung Huyên gây án trong trạng thái sức khỏe tâm lý vô cùng bình thường và không có dấu hiệu tâm thần hay bị "ngáo đá".

Theo cơ quan công an, Nguyễn Trung Huyên chưa từng có tiền án tiền sự và là một người ít nói trong mắt hàng xóm. Ở lời khai ban đầu, Huyên tuyệt nhiên không nhận tội và đổ lỗi rằng bé Đ.N.A đã tự té ngã và nghịch ngợm nên tự nuốt dị vật,...