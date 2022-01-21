Sau thời gian quanh co chối tội, nghi phạm Nguyễn Trung Huyên trong vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu cuối cùng cũng thừa nhận mọi tội ác của mình.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội vào chiều ngày 21/1 đã tuyên bố bị can Nguyễn Trung Huyên đã thừa nhận việc bản thân nhiều lần hành hạ bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình. Cơ quan Công an cũng cho biết, Nguyễn Trung Huyên gây án trong trạng thái sức khỏe tâm lý vô cùng bình thường và không có dấu hiệu tâm thần hay bị "ngáo đá". Theo cơ quan công an, Nguyễn Trung Huyên chưa từng có tiền án tiền sự và là một người ít nói trong mắt hàng xóm. Ở lời khai ban đầu, Huyên tuyệt nhiên không nhận tội và đổ lỗi rằng bé Đ.N.A đã tự té ngã và nghịch ngợm nên tự nuốt dị vật,...

Nguyễn Trung Huyên nhận dạng các tang vật liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an Hà Nội Tuy vậy, theo tài liệu được thu thập bởi Công an huyện Thạch Thất, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an thành phố Hà Nội) và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và kết quả phân tích những nguyên lý, cơ chế dẫn đến thương tích trên cơ thể của bé A đã khiến cho Nguyễn Trung Huyên buộc phải khai nhận mọi hành vi phạm tội vô nhân tính của mình. Theo tài liệu của cơ quan công an, sau khi chị N.T.L (mẹ của bé Đ.N.A) ly hôn với chồng cũ, chị L đã mang theo con gái út là bé A đến sống trọ cùng Nguyễn Trung Huyên tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, Thạch Thất (Hà Nội).

Bé A bị Huyên đóng nhiều đinh vào đầu - Ảnh: BSCC Trong quá trình sinh sống, Huyên bức xúc vì bé A là con của người tình nên đã sinh ra ý nghĩ hãm hại cháu bé để không phải nuôi dưỡng và ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của Huyên và chị L. Vì vậy, Huyên đã 4 lần hành hạ cháu bé bằng các thủ đoạn như cho uống thuốc trừ sâu, đánh gãy tay, bắt nuốt đinh ốc vít... Theo lời khai của Huyên, vào ngày 17/1 vừa qua, khi chỉ có Huyên và bé Đ.N.A ở nhà, vì bé A không trả lời khi bị Huyên gọi nên đối tượng đã tát cháu bé nhiều cái, sau đó tiến hành đóng đinh vào đầu bé A. Thực hiện xong tội ác của mình, Huyên gửi bé A đến nhà một người quen rồi về phòng trọ ngủ. Chiều cùng ngày thì bé A bắt đầu có những dấu hiệu như buồn nôn, đi không vững, sức khỏe yếu nên đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Thạch Thất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn để tiến hành điều trị. Hiện tại, bé A vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ bé gái 3 tuổi bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu: Bố ruột Nguyễn Trung Huyên không dám tin con mình lại là kẻ bạo hành Quá sốc với thông tin đứa con trai mình yêu thương bấy lâu lại là bị can của vụ án bé gái 3 tuổi bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu (bé Đ.N.A), bố ruột của Nguyễn Trung Hiên hiện đang vô cùng khổ tâm và không dám tin đây là sự thật.

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