Sáng 18/4, thấy bà Thủy nhiều ngày không ra khỏi nhà nên hàng xóm sang kiểm tra. Gọi mãi không có ai trả lời, mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện bà Thủy đã tử vong trong tình trạng không mặc quần áo. Sự việc được trình báo công an địa phương.

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đơn vị đang làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Lê Thị Thủy (44 tuổi, quê Bắc Giang).

Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết bà Thủy đã tử vong được khoảng 3 ngày. Hiện trường vụ việc cho thấy dấu vết của sự nôn ói. Trước đó bà Thủy thường xuyên uống một loại thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, bước đầu nghi ngờ nguyên nhân cái chết là do sốc thuốc.

Nhận tin báo, Công an TP. Huế nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Những người hàng xóm cho hay con trai bà Thủy đang làm việc tại Kiên Giang nhiều ngày liền không thể liên lạc được với mẹ nên đã nhờ hàng xóm giúp đỡ. Khi mọi người sang nhà kiểm tra thì phát hiện thi thể. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đây đã từng xảy ra rất nhiều trường hợp nguy kịch, thậm chí tử vong vì uống thuốc giảm cân. Điển hình như bệnh nhân Phạm Thanh Hoa, 19 tuổi, ở Hà Nam bị suy gan, thận vì uống trà giảm cân không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thiếu nữ 19 tuổi suy gan, thận nguy kịch vì uống trà giảm cân - Ảnh: Vietnamnet

Sau 2 tuần uống trà giảm cân với lời quảng cáo "thành phần hoàn toàn từ hoa quả thiên nhiên", chị Hoa giảm được 5 kg, tuy nhiên cơ thể rất mệt mỏi, khát nước, đầy bụng, người lả đi và được người nhà đưa tới Bệnh viện Nội tiết TƯ cấp cứu.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có lượng đường huyết trong máu tăng, men gan cao gấp hơn 30 lần so với mức bình thường, gây tổn thương, hủy hoại tế bào gan, có dấu hiệu của suy gan, suy thận. Do được phát hiện và xử lý kịp thời nên bệnh nhân may mắn chưa bị tổn thương não.

Không may mắn như chị Hoa, chị Ng. (46 tuổi, Sơn La) đã tử vong sau 3 tháng sử dụng thực phẩm giảm cân.

Nữ điều dưỡng 46 tuổi nhiễm độc gan, suy gan rồi tử vong cũng vì sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc - Ảnh: Người Đưa Tin

Khi được đưa vào Bệnh viện tỉnh Sơn La cấp cứu, chị Ng. rơi vào tình trạng lơ mơ, tiền hôn mê gan, rối loạn đông máu nặng và phải chuyển viện cấp cứu xuống Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân Ng. bị viêm gan virus B, định lượng số lượng virus rất cao.

Chị Ng. điều trị tại khoa Tiêu hóa của bệnh viện hơn 1 tháng và được các bác sĩ kết luận chị Ng. bị nhiễm độc gan, suy gan, dẫn đến hôn mê. Đến ngày 20/2, chị Ng. đã tử vong.