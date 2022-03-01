Người phụ nữ sống sót trong vụ lật ca nô ở Hội An vẫn ám ảnh: 'Tự nhiên cái thuyền rầm một phát, dựng ngược lên, nước tràn vào'

Chị Ngô Thị Thịnh (sinh năm 1976, Hà Nội), một trong số 22 nạn nhân còn sống trong vụ lật ca nô vẫn không khỏi ám ảnh khi nhớ lại giây phút sinh tử cùng đoàn 7 người trong công ty đã trải qua trên ca nô.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, chị Ngô Thị Thịnh (sinh năm 1976, Hà Nội) là một trong 22 nạn nhân còn sống trong vụ lật ca nô ở Hội An (Quảng Nam). Chị Thịnh đi cùng đoàn 7 người trong một công ty, song chỉ có 4 người sống sót, 3 người đã mất. Nhớ lại giây phút kinh hoàng trên biển, người phụ nữ vẫn chưa hết hoảng hồn. Chị Thịnh chia sẻ: "Đội nhà em 7 người ngồi sát nhau, ở gần đuôi ca nô. Em cũng chẳng hiểu lý do vì sao thoát được. Tất cả bọn em đều mặc áo phao rất nghiêm chỉnh. Em say tàu lắm, sáng đã nôn rồi nên chiều mới lim dim nằm, bọn em ngồi dựa vào nhau, sát vào nhau. Tự nhiên cái thuyền rầm một phát, dựng ngược lên, nước tràn vào. Bọn em giật mình tỉnh, co hết chân lên. Co chân xong cái nước ụp hết lên người. Lúc em ngoi được lên mặt biển, người cứ lâng lâng, em hô hào mọi người cứu Phương, cứu Hảo đi mà không làm nào chui xuống được".

Người phụ nữ sống sót sau chuyến tàu gặp nạn tại Hội An vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh - Ảnh: Chụp màn hình Cũng theo chị Thịnh, sự việc xảy ra bất ngờ, chỉ trong tích tắc. Bạn nam đi cùng không biết bơi mà vẫn sống sót kì diệu, trong khi đó bạn Hảo, bạn Phương (đồng nghiệp chị Thịnh) biết bơi nhưng vẫn không thể thoát ra ngoài.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào khoảng hơn 14h ngày 26/2, tàu ca nô mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) trên đường từ đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại đã gặp tai nạn và lật úp. Chiếc tàu hư hỏng nặng sau tai nạn đường thủy cướp đi sinh mạng của 17 người - Ảnh: Zing Theo kết quả điều tra sơ bộ, chiều 26/2, ca nô du lịch số hiệu QNa1152 của Công ty du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi, ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An) điều khiển chở 39 người trong đó có 36 hành khách trong đó có 2 trẻ em, 3 thuyền viên, xuất bến từ đảo Cù Lao Chàm để vào đất liền. Khi đến vị trí cách Trạm Biên phòng Cửa Đại một hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm. Cảnh sát xác định hành khách trên cano được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát, bố trí ghế ngồi đầy đủ. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng đã cứu sống 22 người, 17 người tử vong, trong đó thi thể cuối cùng là bé trai 3 tuổi được thông báo tìm thấy vào chiều ngày 28/2.

Xôn xao clip vợ khóc nức nở, chồng gào uất ức khi chủ trọ dứt khoát không cho vào nhà vì con trai hơn 5 tháng tuổi mới mất? Mới đây, mạng xã hội lan truyền về một đoạn clip ghi lại hình ảnh cả gia đình thuê trọ bị chủ đuổi ra khỏi nhà, trong khi đứa con trai hơn 5 tháng tuổi của họ vừa mới mất khiến nhiều người vừa xót xa vừa phẫn nộ.

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