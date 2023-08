Người phụ nữ sống sót trong vụ lật ca nô ở Hội An vẫn ám ảnh: 'Tự nhiên cái thuyền rầm một phát, dựng ngược lên, nước tràn vào'

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, chị Ngô Thị Thịnh (sinh năm 1976, Hà Nội) là một trong 22 nạn nhân còn sống trong vụ lật ca nô ở Hội An (Quảng Nam). Chị Thịnh đi cùng đoàn 7 người trong một công ty, song chỉ có 4 người sống sót, 3 người đã mất. Nhớ lại giây phút kinh hoàng trên biển, người phụ nữ vẫn chưa hết hoảng hồn.

Chị Thịnh chia sẻ: "Đội nhà em 7 người ngồi sát nhau, ở gần đuôi ca nô. Em cũng chẳng hiểu lý do vì sao thoát được. Tất cả bọn em đều mặc áo phao rất nghiêm chỉnh. Em say tàu lắm, sáng đã nôn rồi nên chiều mới lim dim nằm, bọn em ngồi dựa vào nhau, sát vào nhau. Tự nhiên cái thuyền rầm một phát, dựng ngược lên, nước tràn vào. Bọn em giật mình tỉnh, co hết chân lên. Co chân xong cái nước ụp hết lên người. Lúc em ngoi được lên mặt biển, người cứ lâng lâng, em hô hào mọi người cứu Phương, cứu Hảo đi mà không làm nào chui xuống được".