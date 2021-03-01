Người phụ nữ ‘nghiện thả rông’ phản pháo cực gắt khi bị cộng đồng mạng chỉ trích

Xã hội 01/03/2021 10:01

Bị chỉ trích dữ dội vì nghiện thả rông vòng một, người phụ nữ mạnh miệng tuyên bố “càng nói… thì càng làm” khiến dân mạng "trầm trồ".

Mới đây, hình ảnh một người phụ nữ thả rông vòng một đi khắp nơi trên phố từ quán cafe, nhà hàng đến những nơi linh thiêng như đền Ngọc Sơn nhận được sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều đồng tình rằng việc này thật phản cảm và vi phạm thuần phong mỹ tục. Được biết, người phụ nữ trên tên L.B.C hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

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Chị C. ở đền Ngọc Sơn - Ảnh: FBNV

Trước những lời chỉ trích của cư dân mạng, chị C. vẫn không có phản ứng gì. Có lần, người phụ nữ nghiện thả rông này thậm chí đã diện lối trang phục không nội y tại chùa Cầu, Hội An cùng dòng trạng thái thách thức cả antifan "Bắt đầu từ ngày hôm nay, vào lúc 15h30 mình sẽ mở cửa nhóm. Ai muốn đăng gì hoặc nói gì thì cứ vào nhóm ANTIFAN mình nhé" - khiến mọi người đều ngán ngẩm.

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Hình ảnh tại chùa Cầu, Hội An và dòng trạng thái 'gây sốc' - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây, chị C. bất ngờ có động thái ''phản pháo'' lại cộng đồng mạng. Cụ thể chị C. đã đăng một dòng trạng thái là: "Càng nói thì càng làm" cùng với chiếc áo xuyên thấu để lộ vòng 1 như thường lệ.

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'Càng nói thì càng làm' cùng với chiếc áo xuyên thấu để lộ vòng 1- Ảnh: FBNV

Trước kia, chị C. từng chia sẻ: "Cơ thể con người chỉ một bộ phận duy nhất được xem là nhạy cảm và cần phải che đậy chính là bộ phận sinh dục. Vì vậy, tôi chưa bao giờ sử dụng qua bất cứ thứ gì gọi là áo ngực, bởi tôi cho rằng ngực là bộ phận đáng được thể hiện tự do ở nơi công cộng.

Khi những bức ảnh được chia sẻ rầm rộ, nhiều người chửi rủa, lăng mạ khiến cuộc sống gia đình tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Dù chỉ nhìn vào những bộ trang phục và không biết rõ con người tôi ra sao, công việc tôi thế nào nhưng rất nhiều người xúc phạm về nhân phẩm, đạo đức, thậm chí gắn cho tôi những nghề mà không xứng đáng gọi là nghề.

Chồng tôi cũng hứng búa rìu dư luận khi bị xem là bù nhìn vì dung túng cho những sở thích bệnh hoạn của vợ. Tôi chỉ sai vì cơ thể không được đẹp, do bị tàn phá sau bản án hôn nhân và thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của một người mẹ.

Tuy nhiên tôi nghĩ, đó không phải là lý do khiến mình cần phải tự ti và cố gắng che giấu đi những khuyết điểm trên cơ thể".

Quan điểm của chị C. nhận không ít góp ý, thậm chí là gạch đá. Thế nhưng cũng có người đồng tình vì việc "thả rông" được nhiều phụ nữ quốc tế ủng hộ, bằng chứng là có hẳn một ngày lễ cho hoạt động này là ngày 9/7 - Ngày Quốc tế thả  rông – nói không với áo ngực. 

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Chị C. và người chồng bên cạnh - Ảnh: FBNV

Hiện tại, khi lướt trang cá nhân của chị C., cư dân mạng không còn thấy những bài đăng có tính "phản pháo" antifan, hoặc các hình ảnh thả rông trước đó đã đăng tại chùa, đền. Có lẽ "mưa dầm thấm lâu", có khi nào chị C. đã thay đổi quan điểm về việc thả rông của mình, văn minh hơn, bớt phản cảm hơn?

Từ khóa:   TP.HCM thả rông câu chuyện gây bão

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