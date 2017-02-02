Người phụ nữ bị em trai nhốt trong chuồng phải bắt côn trùng ăn để sống qua ngày hơn 10 năm trời

Xã hội 02/02/2017 13:38

Một người phụ nữ trung niên bị nhốt trong một chiếc lồng rồi bị quăng trong rừng suốt hàng chục năm trời vì bị em trai nghi ngờ là thần kinh không ổn định, theo The Sun.

Theo The Sun thì một học sinh 18 tuổi đã phát hiện được chiếc lồng sắt nhốt người phụ nữ này trong một chuyến đi rừng. Được biết, người phụ nữ này tên Xiong Simei, năm nay 42 tuổi.

Người phụ nữ bị em trai nhốt trong chuồng phải bắt côn trùng ăn để sống qua ngày hơn 10 năm trời - Ảnh 1
Bà Xiong 42 tuổi, bị nhốt trong một chiếc chuồng hơn 10 năm trời. Ảnh: The Sun

Xiao Junyu – người đã tìm thấy bà Xiong cho biết, cô gặp chiếc lồng nhốt bà Xiong ở nơi cách làng Ganxi, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc khoảng 150m. Chiếc lồng dùng để nhốt bà Xiong rộng chưa đến 1m, trong đó chỉ có một ít quần áo để giữ ấm và một chút thức ăn được người nhà tiếp tế.

Người phụ nữ bị em trai nhốt trong chuồng phải bắt côn trùng ăn để sống qua ngày hơn 10 năm trời - Ảnh 2
Xiao bắt gặp chiếc chuồng bà Xiong sống trong 10 năm cách ngôi làng mà người nhà bà sinh sống chưa đến 200m. Ảnh: The Sun

Khi những hình ảnh của bà Xiong lan truyền trên mạng xã hội, cảnh sát đã vào cuộc điều tra sựt? việc. Họ đã tìm được người thân của bà ở trong ngôi làng, em trai của bà cho biết sở dĩ họ phải nhốt bà trong chiếc lồng đặt ở bìa rừng vì bà mắc bệnh tâm thần.

Người này cho biết, kể từ năm 2000 sau khi bị chồng bỏ rơi thì sức khỏe của Xiong dần yếu đi, bên cạnh đó tâm trí của bà cũng không còn được bình thường như lúc trước.

Sau khi phát hiện bà Xiong bị nhốt trong chiếc lồng, Xiao Junyu và bạn của mình đã mang một ít áo ấm và thức ăn đến để giúp đỡ bà Xiong. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Xiao, bà Xiong đã có thể vượt qua mùa lạnh dễ dàng hơn, nhưng trong mùa nóng lại rất khó chịu. Không chỉ vậy, vào những lúc không có thức ăn bà Xion thường xuyên phải bắt côn trùng, rắn, muỗi để ăn cho qua ngày, cuộc sống vô cùng khổ cực.

Người phụ nữ bị em trai nhốt trong chuồng phải bắt côn trùng ăn để sống qua ngày hơn 10 năm trời - Ảnh 3
Bà Xiong thường xuyên phải bắt rắn, muỗi, côn trùng ăn để sống qua ngày. Ảnh: The Sun

Chính quyền địa phương cho biết họ sẽ xem xét để hỗ trợ gia đình tạo điều kiện để họ có thể chăm sóc cho bà Xiong.

Những hình ảnh về hoàn cảnh sống của bà Xiong sau khi được đăng tải trên các trang mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội. Nhiều người cho rằng sở dĩ bà Xiong phải sống trong hoàn cảnh khổ cực như vậy không phải vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà bởi họ vô tâm, không muốn chăm sóc bà Xiong.

“Nếu bà ấy bị bệnh, họ có thể đưa bà vào bệnh viện tâm thần để các bác sĩ điều trị chứ sao lại nhốt bà ấy lại như vậy”, một bình luận của cư dân mạng. “Cái chuồng đó đâu phải để cho người ở, nỡ lòng nào nhốt chị gái mình vào trong đó hơn 10 năm trời. Dù bà ấy có bị bệnh đi chăng nữa thì người nhà cũng nên chăm sóc cho tử tế”, một cư dân mạng bức xúc.

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